Задержанные в Египте 6 казахстанцев возвращаются на родину - МИД РК

В сопровождении казахстанских дипломатов шестерых молодых граждан Казахстана доставили в аэропорт Каира для возвращения в Казахстан. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, передает Tengrinews.kz.



"1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на родину. Сразу после этого консул Казахстана направился в аэропорт для организации необходимых процедур и встретился с казахстанскими гражданами. Их самочувствие нормальное", - написал Жайнаков соцсети.



Он отметил, что в ближайшее время они прибудут в Казахстан. Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются. Представитель МИД РК также сообщил, что, по заверениям египетских властей, все обстоятельства задержания казахстанцев будут представлены правоохранительными органами арабской страны дополнительно.



Ранее сообщалось, что МИД РК направило ноту протеста Египту из-за ситуации с задержанными казахстанцами. 1 августа отмечалось, что с момента пропажи шестерых граждан Казахстана в Каире прошло уже 12 дней. По имеющимся у МИД РК данным, в ночь с 19 на 20 июля они были задержаны сотрудниками спецслужб Египта, но до сих пор Казахстан не получил от египетской стороны официального уведомления об обстоятельствах задержания, причинах и местонахождении граждан РК. По словам Жайнакова, неоднократные и ежедневные переговоры с руководством Министерства иностранных дел и представителями правоохранительных органов Египта не дали результатов.



Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта и находятся на территории этой страны. Накануне посол Казахстана в Египте обсудил ситуацию с казахстанскими гражданами с председателем Верховного конституционного суда и помощником президента по национальной безопасности Египта.