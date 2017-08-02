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Стоимость нефти не будет превышать 55 долларов за баррель в 2018 году - финдиректор BP

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 09:26
Стоимость нефти не будет превышать 55 долларов за баррель в 2018 году - финдиректор BP
Фото ©REUTERS/Luke MacGregor
Британская BP прогнозирует, что нефтяные цены будут варьироваться в пределах 45-55 долларов за баррель в следующем году, на что будет влиять высокий уровень добычи сырья в США, передает агентство "Прайм" со ссылкой на Reuters.

Как отметил главный финансовый директор BP Брайан Гилвари, после спокойного начала года мировой спрос на нефть во втором квартале текущего года восстановился. Он ожидает, что спрос вырастет на 1,4-1,5 миллиона баррелей в день.

"Мировой спрос кажется довольно стабильным, и цены укрепятся на том уровне, что мы наблюдаем сейчас", - сообщил Гилвари.

В то же время, по его словам, при росте цен на нефть до 52-53 долларов за баррель можно наблюдать рост активности добычи, при этом при снижении цен до 45 долларов за баррель эта активность сокращается.

Поэтому именно стоимость в рамках 45-55 долларов за баррель в 2018 году Гилвари считает подходящим для прогноза диапазоном.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
Источник: Tengrinews.kz
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