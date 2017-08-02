В Казахстане среди покупателей авто активизировались мошенники. За неделю на уловки преступников едва не попались несколько автомобилистов, продающих машины, сообщает сайт "Колеса".



Существует множество схем, которые мошенники пытаются использовать для отъема денег у покупателей либо продавцов автомобилей. В последнюю неделю или две в соцсетях сообщается еще об одном варианте преступной схемы.



Хронология вроде как уже известна, но по-своему особенна. Начало — как обычно: преступник представляется заинтересованными покупателем из другого города. Чаще сообщается, что он из Усть-Каменогорска.



Выбор падает в основном на дорогие автомобили. Продавца заверяют, что машина понравилась, но приехать за ней покупатель сможет только через несколько дней.



Подкрепить желание мошенник готов задатком — за $2 000–4 000 злоумышленник просит снять машину с продажи и поставить на паркинг.



Деньги вероятный преступник предлагает перевести на карту Halyk Bank или Сбербанка (это тоже характерный почерк мошенников) и, естественно, спрашивает ее номер.



С этого момента схема развода слегка отличается от озвученных ранее. Раньше мошенники уповали на то, что «клиент» скинет 16-значный номер и обратную сторону карточки, где есть секретный код CVV2 или CVC2.



Теперь же лжепокупатель просит дойти до ближайшего банкомата, и сменить номер телефона, привязанный к карте, якобы для подтверждения платежа. Делать этого ни в коем случае нельзя. Таким образом преступники получат доступ к счету.