Налоговые кредиты появятся в Казахстане

В новом Налоговом кодексе, разрабатываемом Министерством национальной экономики Казахстана, предусматривается внедрение института налогового кредитования бизнеса, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В Налоговом кодексе внедряется институт налоговых консультантов, дистанционный аудит и предусматривается внедрение налоговых кредитов. То есть предприятие открывается, у него поступает выручка, он ожидает прибыль. В будущем у него возникают налоги. Он смотрит и говорит: "Что-то я не потяну". В таком случае на будущее по его налоговым обязательствам мы предусматриваем новый институт - это налоговый кредит. То есть пусть он не платит пока данные налоги", - рассказал вице-министр национальной экономики Руслан Даленов на брифинге в правительстве.
Также, как отметил вице-министр, в Казахстане проведена работа по упрощению администрирования.
"Администрирование, мы считаем, не должно строиться на ошибках. Нужно помогать платить налоги. Часть проверок надо отдать в аутсорсинг, пусть бизнес сам проверяет бизнес. Кто попадает в зеленую зону, о них надо абсолютно забыть, кто попадает в желтую или красную зоны, там нужна либо помощь, либо прямое администрирование, то есть проверки", - добавил Руслан Даленов.
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