Среди стран ЕАЭС только Казахстан показал снижение реальной зарплаты за полгода

В январе-июне 2017 года номинальная заработная плата выросла во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Наилучший показатель среди стран ЕАЭС оказался у Беларуси, где рост номинальной зарплаты составил 9,5% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года, сообщает Евразийская экономическая комиссия.



Казахстан, где номинальная зарплата выросла на 5,1%, в этом списке занимает четвёртое место, уступая также России (7,2%) и Кыргызстану (5,5%). Самый низкий уровень роста у Армении – 1,3%.



Среднемесячная номинальная заработная плата в пересчёте на доллары в прошедшем полугодии составила 666 долларов в России, 455 – в Казахстане (во втором квартале –149 951 тенге), 405 – в Беларуси, 387 – в Армении и 209 – в Кыргызстане.



Реальная зарплата с учётом роста потребительских цен на товары и услуги в Казахстане снизилась на 2,4%, в Беларуси, Кыргызстане и России увеличилась на 2,3%, 3,0%, 2,7 % соответственно, в Армении осталась на прежнем уровне.



На днях министр национальной экономики Тимур Сулейменов признал, что статистика зарплат не показывает реальную ситуацию и не характеризует уровень жизни казахстанцев. Он отметил, что нужно ввести новые величины измерения зарплат в стране.