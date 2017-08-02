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Казахстанцы пожаловались на прикрепление к частным поликлиникам без их согласия

Просмотров:178 Опубликовано: Сегодня, 13:49
Казахстанцы пожаловались на прикрепление к частным поликлиникам без их согласия
Иллюстративное фото с сайта samaraonko.ru
Казахстанцы жалуются на прикрепление к частным поликлиникам без их согласия, передает корреспондент Tengrinews.kz. Прикрепление к медорганизации позволяет гражданам получать доступ к бесплатной медицинской помощи, такой как консультации врачей. От количества прикрепленного населения зависит финансирование медицинской организации, и граждане считают, что такие действия ограничивают их права на медпомощь.

По словам пользователей Интернета, их прикрепляют не только к частным поликлиникам вместо государственных, но и к клиникам в других городах. Они потребовали наказать ответственных за нарушения медработников.

Казахстанцы пожаловались на прикрепление к частным поликлиникам без их согласия


В свою очередь, в Минздраве РК, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz, сообщили, что прикреплением к поликлиникам занимаются ответственные медработники с доступом к Регистру прикрепленного населения. Согласно Правилам прикрепления граждан к организациям первичной медико-санитарной помощи, прикрепление осуществляется по месту постоянного или временного проживания, работы, учебы, с учетом права свободного выбора врача, медицинской организации в пределах одной административно-территориальной единицы.

Зона территориального обслуживания определяется управлениями здравоохранения.

"Документом, свидетельствующим о прикреплении гражданина к организации ПМСП, является талон прикрепления к медицинской организации. Талон прикрепления выдается медицинским регистратором медицинской организации", - пояснили в МЗ РК.

Подчеркивается, что прикрепление к организации ПМСП осуществляется на основании заявления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность, при личном обращении или через веб-портал "электронного правительства".

"Прикрепление граждан к организации ПМСП, как было сказано выше, осуществляется на основании заявления произвольной формы и документа, удостоверяющего личность, то есть с согласия гражданина. Вместе с тем, в случае если количество прикрепленного населения превышает плановую мощность поликлиники, управление здравоохранения соответствующего региона (города) перераспределяет зоны территориального обслуживания между городскими поликлиниками с целью равномерного распределения нагрузки на городские поликлиники, качественного медицинского обслуживания и снижения очередности", - заявили в Минздраве.

Отмечается, что если медицинский работник допустил нарушения при прикреплении граждан к медицинской организации, то принимаются меры дисциплинарного характера. При возникновении вопросов рекомендуется обратиться в местную службу поддержки пациентов, созданную при медицинских организациях, Call-центры управлений здравоохранения.

"Если проблема не решилась на уровне медицинской организации или управления здравоохранения, можно обратиться в блог или на сайт Министерства. В основном проблемы решаются на местах. При обращениях граждан с вопросами по прикреплению необходимо разбираться в каждом конкретном случае и принимать соответствующие меры. Важно решить проблему пациента, конечно, если медицинский работник виноват, принимаются соответствующие меры. Однако не менее важно еще научить медицинского работника, чтобы впоследствии он не допускал подобных ошибок. Встречаются ситуации, которые возникают из-за неосведомленности граждан, их тоже немало", - отметили в Минздраве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Союз (Посетители) Сегодня, 14:52
Руководящие "умники" своими реформами создают благодатную почву для мошенников, нет говоря уже о самой порочной сути этих антинародных реформ. По логике, так недоделанный "продукт" могут выдавать лишь недоделанные "производители". что раз за разом наши чинуши-реформаторы и подтверждают.
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:22
Бредовая затея.. ЕНПФ, второй дубль.
 
 

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