Новорожденную казахстанку отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти

Прокуратура Акмолинской области проанализировала состояние законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверка показала отсутствие взаимодействия между органами опеки и попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей.
"Невыполнение своих обязанностей уполномоченными органами привело к лишению родительской заботы несовершеннолетней на протяжении 14 лет. Все это время при живом родителе девочка воспитывалась в детских домах. Ребенок родился с весом 950 граммов, состояние при рождении было крайне тяжелое, и она была переведена в реанимационное отделение. Мать ребенка пояснила, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка в связи с недовесом. Поэтому дальнейшей судьбой ребенка она не интересовалась. А сотрудниками перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.
Отмечается, что девочка была передана в детский дом, в последующем она воспитывалась в Аккольском детском доме. "В настоящее время ребенок передан родителям. В отношении работников перинатального центра инициирована проверка", - говорится в сообщении Акмолинской прокуратуры.
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