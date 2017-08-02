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Новорожденную казахстанку отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти

Просмотров:193 Опубликовано: Сегодня, 15:02
Новорожденную казахстанку отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти
фото из открытых источников
Прокуратура Акмолинской области проанализировала состояние законности по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверка показала отсутствие взаимодействия между органами опеки и попечительства и внутренних дел по розыску родителей детей.

"Невыполнение своих обязанностей уполномоченными органами привело к лишению родительской заботы несовершеннолетней на протяжении 14 лет. Все это время при живом родителе девочка воспитывалась в детских домах. Ребенок родился с весом 950 граммов, состояние при рождении было крайне тяжелое, и она была переведена в реанимационное отделение. Мать ребенка пояснила, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка в связи с недовесом. Поэтому дальнейшей судьбой ребенка она не интересовалась. А сотрудниками перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка", - сообщили в прокуратуре Акмолинской области.

Отмечается, что девочка была передана в детский дом, в последующем она воспитывалась в Аккольском детском доме. "В настоящее время ребенок передан родителям. В отношении работников перинатального центра инициирована проверка", - говорится в сообщении Акмолинской прокуратуры.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Маривана (Посетители) Сегодня, 15:48
не, ну серьезно, а трупик увидеть хотя бы... простите, но как покакать сходила... взяла смыла и забыла...

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Егерь (Посетители) Сегодня, 15:23
Цитата: Ну Ну
Да и как можно сказать о живом новорожденном, шо умер, чет совсем ничего в голове не укладывается

Скорее всего, с целью дальнейшей продажи. Видимо, роддом с детдомом в связке работает.
 
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  • Маривана
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:16
Мать ребенка пояснила, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти ребенка в связи с недовесом. Поэтому дальнейшей судьбой ребенка она не интересовалась
Как так, а похоронить? Эт ведь своя кровиночка

Да и как можно сказать о живом новорожденном, шо умер, чет совсем ничего в голове не укладывается
 
 

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