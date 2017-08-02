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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Нацбанке РК объяснили колебания курса тенге

Просмотров:342 Опубликовано: Сегодня, 16:31
В Нацбанке РК объяснили колебания курса тенге
фото из открытых источников
В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как отметила директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова, "в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке".

"Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, - сказала она. - Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран - основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и другое. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка".

Как сообщила Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.

"Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определенный уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке", - подчеркнула она.

"Колебания обменного курса предполагают изменения как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения", - резюмировала Молдабекова.
Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 18:29
RRR,
На Украине ушла верхушка и чо?
Украина мне как то по боку с соседом мы связаны крепко, у них пока не пройдут выборы опускать рубль, как нашу теньгушку, не будут. Им санкции объявили, а мы с ними в дуплете
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 18:15
Цитата: Ну Ну
Пока наша и соседа верхушка не уйдут, не видать нам стабильности

На Украине ушла верхушка и чо?
 
-1
  • КореннойОралман
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ну Ну (Посетители) Сегодня, 17:49
Пока наша и соседа верхушка не уйдут, не видать нам стабильности, все никак не нажрутся, чтоб им пусто было. Неужели уход Каримова их ничему не учит
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:39
С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения", - резюмировала Молдабекова.

Это сигнал, товарищи! Все бегом за баксами! hammer
 
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  • Лесник
  • Ну Ну
 tolk (Посетители) Сегодня, 17:29
Какие же это колебания?!? Это падение.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Ậбыρвалг
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 17:06
Почитал коментарии на источнике информации, никто в Казахстане не верит в эти бла-бла-бла!
Простые люди полностью уверены в некомпитентности властей!
 
 

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