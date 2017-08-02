В Нацбанке РК объяснили колебания курса тенге

В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как отметила директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова, "в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке".



"Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, - сказала она. - Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран - основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и другое. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка".



Как сообщила Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.



"Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определенный уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке", - подчеркнула она.



"Колебания обменного курса предполагают изменения как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения", - резюмировала Молдабекова.