В Нацбанке РК объяснили колебания курса тенге

В Нацбанке РК прокомментировали ситуацию на валютном рынке страны, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как отметила директор Департамента монетарных операций Национального Банка Алия Молдабекова, "в последние дни наблюдается повышенная волатильность обменного курса тенге к доллару США на внутреннем валютном рынке".
"Тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам, - сказала она. - Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние совокупность фундаментальных факторов: курс валют стран - основных торговых партнеров, состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБРК, мировые процентные ставки и другое. Но краткосрочно на курс тенге и повышение волатильности может влиять ряд факторов, включая резкое изменение ожиданий участников рынка".
Как сообщила Молдабекова, текущая динамика курса тенге объясняется, в первую очередь, ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении Российской Федерации, неопределенностью дальнейшего развития ситуации, а также соответствующей динамикой российского рубля. Определенные спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США.
"Национальный Банк остается привержен режиму свободно плавающего обменного курса тенге и не таргетирует определенный уровень обменного курса. Национальный Банк сохраняет за собой право проведения интервенций в случае резких и дестабилизирующих скачков обменного курса. Формирование обменного курса происходит с участием банков второго уровня на рыночных условиях, на основе спроса и предложения на валютном рынке", - подчеркнула она.
"Колебания обменного курса предполагают изменения как в ту, так и в другую сторону, в зависимости от совокупности фундаментальных и краткосрочных факторов. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Национальный Банк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты со стороны населения", - резюмировала Молдабекова.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.