Создать единый язык предлагают представители тюрских народов

Единый для всех тюрков мира язык предлагают создать представители Международного оргкомитета по созыву Большого тюркского курултая. Такое предложение на пресс-конференции в Астане, посвященной созыву курултая, озвучил представитель комитета Ибрагим Халил Балайогуллары, передает корреспондент Today.kz.
"Мы друг с другом на собственном языке не говорим. За последние сто лет мы заметног отошли друг от друга в вопросах языка. Сто лет назад газеты, которые издавались в Крыму, Башкирии, Азербайджане или в Казахстане, могли без проблем читать во всех тюркских регионах. Поэтому мы считаем необходимым создать универсальный словарь тюркского языка, который в перспективе может помочь понимать нас на собственном родном языке", - заявил спикер. Основой универсального языка предлагается сделать огузский.
Этот выбор объясняется тем, что огузско-карлукская группа является наиболее многочисленной и не разрозненной в тюркском мире.
"Каким образом это можно было сделать? Мы взяли за основу идею великого Чингиза Айтматова, который предлагал взять огузский язык, очистить его от нетюркских слов и заменить их имеющимися в кыпчакской группе словами. Это будет основой для универсального тюркского языка", - объясняет Балайогуллары.
Тюркский мир, по словам специалиста, в основном состоит из двух групп: кыпчакской и огузско-карлукской. Однако огузское население составляет большинство - более 200 миллионов человек, при этом имеет незначительное количество улусов (подразделений). Среди них спикер отметил такие народности, как: салары, уйгуры, узбеки, туркмены, азейбарджанцы, тюрки Турции, крымские татары. В кыпчакской же группе при относительно небольшом населении разделения встречаются значительно чаще.
Выбирая язык именно огузской группы, исследователи видят смысл в уже существующем их большинстве. Оставшееся тюркское население обучить будет легче.
В качестве примера успешного введения нового для населения языка Балайогуллары привел Израиль, где до создания государства говорили на идише и восстановили с нуля иврит, широко распространенный на всей территории страны сейчас.
Распространение нового языка планируется посредством ротаций мультфильмов по телеканалам с большой аудиторией, что позволит новому поколению через определенное время говорить на одном наречии. Другим каналом спикер назвал популярные песни. В качестве примера он предложил перевести песни Димаша Кудайбергенова и транслировать их по радио и телевидению.
По позитивным прогнозам, говорить на универсальном языке тюрки будут уже через 20 лет.
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