Американцы должны покинуть КНДР до 1 сентября - госдеп

Граждане США, находящиеся в КНДР, должны покинуть страну до 1 сентября, говорится в заявлении госдепа США, сообщает РИА Новости.
Ранее было объявлено о запрете на поездки американцев в КНДР с 1 сентября 2017 года в связи с "серьезным риском ареста и длительного содержания под стражей".
"Лица, находящиеся в настоящее время в Северной Корее по паспорту США, должны покинуть Северную Корею до того, как ограничение на поездки вступит в силу в пятницу, 1 сентября 2017 года", — сообщили в госдепе.
Госдеп США также объявил, что паспорта граждан США больше не будут действовать при поездках в КНДР или для транзита через эту страну. Запрет, который может быть продлен или, наоборот, сокращен, пока будет действовать один год.
Исключение сделано лишь для поездок журналистов и сотрудников гуманитарных организаций, а также для случаев "в интересах национальной безопасности" США.
Ранее СМИ сообщали, что запрет был введен после смерти американского студента Отто Уормбиера, отбывшего 17-месячное заключение в северокорейской тюрьме. Студент из университета Виргинии Отто Уормбиер был возвращен на родину в состоянии комы после длительного заключения в КНДР. Американец был осужден в Северной Корее на 15 лет заключения за попытку украсть и вывезти из Пхеньяна политический плакат. Он умер через несколько дней после возвращения в США.
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