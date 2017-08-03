Радуйтесь, что бензин по 140 тенге: дальше - только повышение - экономист

Нефтяными предприятиями Казахстана по большей части владеют иностранные инвесторы. Они и «правят балом», не предоставляя нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) нефть на переработку в достаточном объёме — отсюда и дефицит. А нашим НПЗ выгоднее отправлять свою продукцию за рубеж, чем продавать казахстанцам.



Зависимость казахстанского внутреннего рынка от импортного моторного топлива увеличивается, пишет finprom.kz. В объеме ресурсов моторного бензина, сформированного за январь-май 2017 года, доля импорта составила 28,2%, или 511,8 тыс. тонн. Год назад этот объем составлял 27,7% ресурсов товара.



Хуже всего дела обстоят с керосином — завозится практически 100% топлива.



Экономист Алмас Чукин отмечает, что сегодня в Казахстане действуют три основных нефтеперерабатывающих завод (НПЗ):



- Павлодарский, принадлежащий АО «НК «КазМунайГаз»,

- Шымкентский НПЗ — принадлежит наполовину АО «НК «КазМунайГаз» и наполовину китайским акционерам,

- Атырауский НПЗ — именно на нем в последнее время активно ведутся работы по модернизации.



Помимо этого, как он отмечает, есть множество маленьких предприятий.



«Сапожник без сапог»



Экономист Магбат Спанов утверждает, что на сегодняшний день для казахстанских перерабатывающих нефтяных заводов (НПЗ) достаточно перерабатывать 10 млн тонн нефти в год, чтобы обеспечивать внутренний рынок.



— Мы при этом перерабатываем даже больше — около 12 млн тонн, но бензина при этом не хватает. Потому что

большая часть его уходит за рубеж. В тот же Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан кто по-вашему поставляет? — отмечает он.



По мнению Спанова, мощности казахстанских нефтеперерабатывающих заводов позволяют перерабатывать 18 млн тонн нефти. Но даже если государство решит поднять планку до этих пределов, его мнение не факт что будет учтено, так как на сегодняшний день Казахстан не является основным собственником собственной нефти.



Иностранцам не важны наши интересы



— Наша нефть по большей части принадлежит транснациональным корпорациям, перед которыми у нас есть определенные обязательства. И они не позволяют полностью обеспечивать нефтью наши перерабатывающие нефтезаводы. Правительство вынуждено постоянно с договариваться с инвесторами. И то, что нам удается договорится о поставках нефти на переработку в отечественные предприятия, их добрая воля. Они могут вообще всю нефть отправлять за рубеж.



Мы сами поставили себя в такое положение: для нас упор на иностранные инвестиции является самой большой ошибкой. Нужно было главной целью ставить обеспечение внутреннего рынка ГСМ, а для этого необходимо, чтобы внутренние инвестиции составляли 80% от всего объема. А раз «балом правят» иностранцы, они и «заказывают музыку», — рассуждает Спанов.



Экономист Алмас Чукин отмечает, что в Казахстане особенно остро ощущается нехватка авиационного бензина и АИ-95, также недостаток помогают восполнить российские производители.



— Правительство долгое время пытается модернизировать НПЗ, чтобы они могли удовлетворить наши потребности. И этот процесс идет не так быстро, как хотелось бы, и не так активно. АИ-95 в Казахстане производится только 40%, а 60% завозится, — говорит Чукин.



Секрет высоких цен на авиабилеты — зарубежный керосин



По словам Магбата Спанова, раз в три-четыре года нефтеперерабатывающие заводы несут колоссальные затраты на модернизацию.



— Модернизация идет только на словах, а на деле — вранье. Говорят, что мы сразу ощутим от нее эффект. Но мы этого не ощущаем.



Количество автомобилей продолжает расти, обеспечить себя бензином становится для нас все сложнее, поэтому мы частично покупаем у своего ближайшего соседа — России. Да и керосином обеспечить наши самолеты мы не можем, покупая его за рубежом. Поэтому и цена билетов очень высока, — отмечает Спанов.



Чукин подчеркивает, что из-за того, что правительство в Казахстане запрещает поднимать цены на бензин, НПЗ выгоднее отправлять свою продукцию в Европу. Но в ближайшей перспективе, как отмечает Магбат Спанов, цены на ГСМ в Казахстане возрастут.



— У нас в принципе никогда не происходило так, чтобы цены на бензин снижались. И даже если цена немного снижается, потом опять растет.



После 2025 года в Казахстане будет единый нефтяной рынок в рамках ЕАЭС, а учитывая, что в России цены на бензин выше — не российские цены будут подстраиваться под казахстанские, а казахстанские под российские.



Это закон экономики — от этого никуда не денешься. Нам сейчас надо радоваться, что есть: в ближайшей перспективе этого может и не быть. Хоть сегодняшняя цена на бензин у нас и достаточно высокая, но в сравнении с другими странами она довольна низкая, — заключает Спанов.