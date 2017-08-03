14 лет без родителей: История возвращения девочки из детдома в семью

Директор Аккольского детского дома Акмолинской области Рауза Канатова рассказала подробности возвращения 14-летней воспитанницы к родителям, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.



2 августа 2017 года в прокуратуре Акмолинской области сообщили, что девочка воспитывалась 14 лет в детском доме. Ее родители не знали о том, что дочь жива, так как в роддоме им сообщили о смерти ребенка.



Директор детского дома Рауза Канатова сообщила, что год назад начались поиски семьи ребенка.



"У нас проводится и должна быть такая работа по поиску родителей детей. Мы работали с органами внутренних дел и другими уполномоченными органами. Сейчас появляются новые технологии, где-то база появляется, до этого же всего этого не было. Сейчас в базе вся информация проходит. Поэтому, благодаря проведенной работе, все так благополучно сложилось. (...) Я не могу сказать, почему раньше не проводилась работа по поиску. Я, как директор, четвертый год работаю. Мы стараемся найти родителей детей", - рассказала директор детского дома.



Рауза Канатова отметила, что родных детей разыскивают для того, чтобы определить статус воспитанников учреждения - либо они "отказники", либо сироты.



"После проделанной работы мы нашли семью девочки. Мы разговаривали с мамой, она была удивлена. Когда она узнала о дочери, она сразу же сказала, что приедет и заберет. Это были ее первые слова. Забирать девочку приехали все родственники, на двух машинах. Они были очень рады девочке, она их копия. И когда они приехали, они сказали: "мы ее заберем", - вспоминает Рауза Канатова.



После того, как были собраны все документы, родители забрали дочь домой. Саму девочку перед встречей с родителями морально подготовили.



"Она восприняла все хорошо. Когда нашли ее родителей, мы ей сообщили об этом и готовили ко встрече с родителями. Она была очень рада, ждала их. Такая теплая встреча была. (…) Семья хорошая, и родственники, и отец. У девочки есть братишка, ему несколько месяцев ", - рассказала директор детдома.



Как отметила Рауза Канатова, расставаться с воспитанницей детского дома было не просто.



"Она очень хорошая, спокойная, доброжелательная девочка. Аккуратная, хорошо дети к ней относились, и она хорошо со всеми общалась. Самое главное, что сегодня ребенок вернулся в семью. Сейчас счастливы та сторона и наша сторона. Пусть у них все будет хорошо", - резюмировала директор детского дома.



Ранее в прокуратуре Акмолинской области сообщили, что ребенок родился с весом 950 граммов, состояние при рождении было крайне тяжелое, и малышка была переведена в реанимационное отделение. "Мать ребенка пояснила, что в перинатальном центре ей сообщили о смерти девочки в связи с недовесом. Поэтому дальнейшей судьбой ребенка она не интересовалась. А сотрудниками перинатального центра составлен акт на брошенного ребенка", - заявили накануне в прокуратуре Акмолинской области.