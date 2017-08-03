Вертолет из свадебного кортежа в Шымкенте принадлежит нефтегазовой компании

Вертолет на свадьбе в Шымкенте принадлежит авиационному департаменту частной нефтегазовой компании, передает корреспондент Today.kz.
Как рассказал руководитель департамента Куаныш Мусаев, фирма недавно решила организовать коммерческие вертолетные туры, и полет Eurocopter на свадьбе являлся первым полученным заказом.
"Мы недавно начали этим заниматься. Это вертолет частной компании, и в связи с экономическими трудностями, чтобы обеспечить его обслуживание, мы в течение года добивались разрешение на использование вертолета для коммерческих полетов. Совсем недавно подали объявление и открыли сайт. Вчера первый заказ был, и такой шум поднялся. Законом такие полеты не запрещены, летали с разрешением, но хвастовство людей, конечно, мешает работе", - рассказал Мусаев.
По его словам, молодожены арендовали самолет на час и, согласно стоимости аренды, указанной на сайте, за 60 минут заплатили 550 тысяч тенге. Мусаев также отметил, что из-за широкой огласки самой свадьбы в социальных сетях в компании могут запретить коммерческое использование вертолета.
"Человек заказал вертолет для свадьбы, а гости выложили видео в Интернет, а теперь нам достается. Возможно, могут вообще запретить коммерческие полеты. Сколько мы добивались, а теперь получается впустую все труды из-за непонимания людей", - добавил он.
Напомним, что в социальных сетях появился видеоролик свадебного кортежа с участием вертолета. Также были опубликованы снимки с шикарной свадьбы. На них запечатлен вертолет на взлетной площадке. На фоне геликоптера фотографируются молодожены и гости торжества.
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