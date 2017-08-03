Ермекбаев прокомментировал задержание казахстанских студентов в Египте

Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев призвал казахстанцев не выезжать за рубеж на обучение без официального направления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Благополучно разрешилась ситуация с казахстанскими студентами в Египте, мы этому рады. Это показательная ситуация, когда молодые люди, поехав обучаться на каких-то курсах без официального направления, попали в такую неблагоприятную ситуацию. Они случаются достаточно часто», - сказал он пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
То же касается и религиозного образования. В министерстве совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана предупреждают, что казахстанцам не следует самовольно, стихийно ехать за рубеж и получать религиозное образование.
«Получив его без ДУМК, эти люди не будут трудоустроены в систему ДУМК. Если они едут просто, чтобы для себя получить такое образование, должны понимать, что несут большие риски при этом. Они могут попасть под влияние деструктивных и радикальных проповедников там за рубежом. Но эти риски существуют не только для тех, кто едет за религиозным образованием. У нас сегодня тысячи студентов учатся за рубежом по другим специальностям. Они тоже могут попасть под влияние и преступных групп, и религиозных радикалов. Это общая проблема», - добавил министр.
По его данным, религиозное образование за рубежом сегодня получают около 300 казахстанских граждан. Часть из них по направлению ДУМК.
Напомним, шесть молодых казахстанцев в ночь с 19 на 20 июля были задержаны сотрудниками спецслужб Египта. 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются.
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