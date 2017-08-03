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Ермекбаев прокомментировал задержание казахстанских студентов в Египте

Просмотров:271 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Ермекбаев прокомментировал задержание казахстанских студентов в Египте
.
Министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев призвал казахстанцев не выезжать за рубеж на обучение без официального направления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Благополучно разрешилась ситуация с казахстанскими студентами в Египте, мы этому рады. Это показательная ситуация, когда молодые люди, поехав обучаться на каких-то курсах без официального направления, попали в такую неблагоприятную ситуацию. Они случаются достаточно часто», - сказал он пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.


То же касается и религиозного образования. В министерстве совместно с Духовным управлением мусульман Казахстана предупреждают, что казахстанцам не следует самовольно, стихийно ехать за рубеж и получать религиозное образование.

«Получив его без ДУМК, эти люди не будут трудоустроены в систему ДУМК. Если они едут просто, чтобы для себя получить такое образование, должны понимать, что несут большие риски при этом. Они могут попасть под влияние деструктивных и радикальных проповедников там за рубежом. Но эти риски существуют не только для тех, кто едет за религиозным образованием. У нас сегодня тысячи студентов учатся за рубежом по другим специальностям. Они тоже могут попасть под влияние и преступных групп, и религиозных радикалов. Это общая проблема», - добавил министр.

По его данным, религиозное образование за рубежом сегодня получают около 300 казахстанских граждан. Часть из них по направлению ДУМК.

Напомним, шесть молодых казахстанцев в ночь с 19 на 20 июля были задержаны сотрудниками спецслужб Египта. 1 августа вечером представители Службы национальной безопасности Египта связались с Посольством Казахстана и сообщили о депортации всех ранее задержанных молодых казахстанцев на Родину. Причины задержания шестерых казахстанцев в Египте пока не разглашаются.
Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 4 )

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kaireke (Посетители) Сегодня, 17:33
шаман,
салафиты это и есть ваxxабиты, это одео и тоже
 
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шаман (Посетители) Сегодня, 17:09
Цитата: Лесник
Говорю же, ваххобиты это. Ищите тех, кто дал им неофициальное направление. Сто пудов, в одной из ячеек состоят

скорее салафиты, ваххабизм сейчас не в тренде

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 16:13
Это показательная ситуация, когда молодые люди, поехав обучаться на каких-то курсах без официального направления,

Говорю же, ваххобиты это. Ищите тех, кто дал им неофициальное направление. Сто пудов, в одной из ячеек состоят.
 
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  • Лесник
 шаман (Посетители) Сегодня, 15:41
без официального направления едут учиться в основном нетрадиционной религией, учитывая как власть Египта к таким относятся то не удивительно что их упаковали.

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 

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