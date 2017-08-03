Соцработники и полицейские зарабатывали деньги на безработных в Шымкенте

В Южно-Казахстанской области выявлен факт хищения бюджетных средств, направленных на поддержку безработных. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель профилактической работы и контроля Комитета государственных доходов МФ РК Арман Есенбаев, передает корреспондент Today.kz.



"В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Шымкенте выявлена деятельность ОПГ. Указанная группа, в которую входили представители отдела занятости и социальных программ города, органов внутренних дел и других государственных учреждений, фиктивно устраивала лиц в более 100 ИП, которые фактически не обеспечивали рабочими местами и не имели какого-либо производства. На сегодня по данному уголовному делу установлены 308 участников программы "Общественные рабочие места", - сообщил Есенбаев.



При этом он отметил, что у одного из задержанных в ходе обыска было обнаружено 88 печатей, 68 банковских чековых книжек и 188 пластиковых карт физических лиц.



На данный момент, по словам Есенбаева, досудебное расследование продолжается и устанавливается общая сумма причиненного ущерба.