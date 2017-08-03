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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцев возмутила «бесстыжая» реклама сервиса по покупке билетов

Просмотров:105 Опубликовано: Сегодня, 17:24
Казахстанцев возмутила «бесстыжая» реклама сервиса по покупке билетов
Кадр из ролика
Много шума в соцсетях наделал рекламный ролик сервиса покупки авиабилетов Chocotravel. Пользователи назвали его похабным, безвкусным и сексистским, передает NUR.KZ.

«Запустили сегодня новую рекламную кампанию Chocotravel! Как Вам наши стюардессы? Не слишком?» - обратился к пользователям Nurken Rzaliyev, опубликовавший ролик на своей странице в Facebook.

«Очень неприятно. Неприкрытый и пошлый сексизм», - возмутился один из просмотревших.

В рекламе снялись обнаженные девушки, рассказывающие, что с помощью сервиса можно приобрести билеты на самолеты практически всех авиакомпаний мира по доступным ценам.

Прикрывали «стюардесс» лишь неширокая полоса с рекламой сервиса и вовремя снятые с головы пилотки.

«Пошло, дешево, по-сексистски. Оскорбительно для женщин, как в принципе и для уважающих себя мужчин. Гопоте из соседнего двора может понравится. Ой, подождите, гопота вашими сервисами не пользуется. И правильно делает», - жестко заявил один из пользователей.

«Да классно же! Мне нравится. Уятмены офигели», - выступил в защиту ролика другой.

«Ужасная реклама, пошло, вульгарно, безвкусно. И это пишу я, ни разу не уятмен, а обычный казахстанец», - негодовал в ответ ему комментатор.

Представитель холдинга Chocofamily, которому принадлежит сервис, прокомментировали рекламный ролик.

«Мы хотим, чтобы больше казахстанцев могли покупать билеты по разумным ценам. Конечно, мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших клиентов.

В первую очередь, реклама запущена с целью привлечь внимание к проблеме завышенных наценок. Для этого мы использовали смелый и нестандартный ход», - пояснили в компании.

Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Я (Посетители) Сегодня, 17:44
класс...браво bravo bravo bravo applause
 
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keyzet (Посетители) Сегодня, 17:43
Ой, ладно вам. Инстинкт - основной двигатель рекламы.

 
 

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