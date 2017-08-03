Казахстанцев возмутила «бесстыжая» реклама сервиса по покупке билетов

Много шума в соцсетях наделал рекламный ролик сервиса покупки авиабилетов Chocotravel. Пользователи назвали его похабным, безвкусным и сексистским, передает NUR.KZ.
«Запустили сегодня новую рекламную кампанию Chocotravel! Как Вам наши стюардессы? Не слишком?» - обратился к пользователям Nurken Rzaliyev, опубликовавший ролик на своей странице
в Facebook.
«Очень неприятно. Неприкрытый и пошлый сексизм», - возмутился один из просмотревших.
В рекламе снялись обнаженные девушки, рассказывающие, что с помощью сервиса можно приобрести билеты на самолеты практически всех авиакомпаний мира по доступным ценам.
Прикрывали «стюардесс» лишь неширокая полоса с рекламой сервиса и вовремя снятые с головы пилотки.
«Пошло, дешево, по-сексистски. Оскорбительно для женщин, как в принципе и для уважающих себя мужчин. Гопоте из соседнего двора может понравится. Ой, подождите, гопота вашими сервисами не пользуется. И правильно делает», - жестко заявил один из пользователей.
«Да классно же! Мне нравится. Уятмены офигели», - выступил в защиту ролика другой.
«Ужасная реклама, пошло, вульгарно, безвкусно. И это пишу я, ни разу не уятмен, а обычный казахстанец», - негодовал в ответ ему комментатор.
Представитель холдинга Chocofamily, которому принадлежит сервис, прокомментировали рекламный ролик.
«Мы хотим, чтобы больше казахстанцев могли покупать билеты по разумным ценам. Конечно, мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших клиентов.
В первую очередь, реклама запущена с целью привлечь внимание к проблеме завышенных наценок. Для этого мы использовали смелый и нестандартный ход», - пояснили в компании.