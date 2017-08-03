Сейчас на сайте
2650
объявлений
  • Продам Набор бит Dewalt за 11 000 тенге
  • Продам Гидравлическая тележка (рохля) за 25 000 тенге
  • Продам Мультифлок декор. Хлопья за 13 500 тенге
  • Решетки безопасности, 5 000 тенге
  • Продам Обои Marburg за 13 000 тенге
  • Продам Бачок для унитаза за 3 000 тенге
  • Продам Мультитул Dewalt за 12 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 03 Августа
+30...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.21 KZT
  • €1 = 396.79 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Биртанов: Я работал врачом, еще когда "лайки" - это была только порода собак

Просмотров:169 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Биртанов: Я работал врачом, еще когда "лайки" - это была только порода собак
Фотоколлаж ©Tengrinews.kz
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал предложение начислять врачам заработную плату в зависимости от рейтинга в информационной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отметил министр, пациенты имеют право на информацию, качество и безопасность медицинских услуг, поэтому обратная связь важна в любой сфере, особенно в медицине.

Соответствующее высказывание министр разместил на своей странице в Facebook.

Биртанов: Я работал врачом, еще когда "лайки" - это была только порода собак


"Поэтому системы, сайты и приложения для обратной связи уже работают, а при ОСМС будут активно развиваться. Фонд медстрахования уже запускает такой сервис на своем сайте fms.kz. Те врачи и клиники, которые набирают больше "лайков", а значит, пользуются доверием населения, будут востребованы, конкурентоспособны. А значит, и зарплата у них будет больше", - отметил министр.

"Я работал врачом еще в те времена, когда "лайки" - это была только порода собак, но негласные рейтинги существовали уже тогда, а авторитет среди коллег и уважение пациентов всегда были важны для врачей...", - подчеркнул он.

Напомним, в начале месяца министр объявил о том, что размеры зарплат врачей в Казахстане будут зависеть от количества положительных оценок от пациентов и рейтинга в информационной системе. По его словам, ведомство планирует создать такую систему для того, чтобы лучше определять качество работы врачей и повысить востребованность профессионалов.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тихо (Посетители) Сегодня, 21:03
У вас господин Биртанов в ведомстве бардак и неразбериха,в мед учреждениях здоровые люди мрут как мухи,а вы про лаек,мама моя где мы все живём? bazar
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика