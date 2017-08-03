Биртанов: Я работал врачом, еще когда "лайки" - это была только порода собак

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов прокомментировал предложение начислять врачам заработную плату в зависимости от рейтинга в информационной системе, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как отметил министр, пациенты имеют право на информацию, качество и безопасность медицинских услуг, поэтому обратная связь важна в любой сфере, особенно в медицине.Соответствующее высказывание министр разместил на своей странице в Facebook."Поэтому системы, сайты и приложения для обратной связи уже работают, а при ОСМС будут активно развиваться. Фонд медстрахования уже запускает такой сервис на своем сайте fms.kz. Те врачи и клиники, которые набирают больше "лайков", а значит, пользуются доверием населения, будут востребованы, конкурентоспособны. А значит, и зарплата у них будет больше", - отметил министр."Я работал врачом еще в те времена, когда "лайки" - это была только порода собак, но негласные рейтинги существовали уже тогда, а авторитет среди коллег и уважение пациентов всегда были важны для врачей...", - подчеркнул он.Напомним, в начале месяца министр объявил о том, что размеры зарплат врачей в Казахстане будут зависеть от количества положительных оценок от пациентов и рейтинга в информационной системе. По его словам, ведомство планирует создать такую систему для того, чтобы лучше определять качество работы врачей и повысить востребованность профессионалов.