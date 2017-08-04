Свадьба без тостов прошла в Актобе

В Актобе женился известный в регионе телеведущий Конысбек Терекулы. Особенностью этой свадьбы является то, что торжество прошло без тостов, сообщает Кerek-info.kz.



Мероприятие состоялось 1 августа в Шалкаре, где родился и вырос журналист. На свадьбу были приглашены свыше 300 гостей. Отмечается, что ни один из них не стал говорить традиционные пожелания молодоженам. Единственным, кто все же выступил перед собравшимися, стал один из родственников невесты, который лишь представил для всех гостей новоявленных родственников жениха.



"Мы разные свадьбы видим. Гости на них лишь повторяют слова, которые до них сказали другие гости. И люди, слушающие их, начинают уставать от этого. Я принял решение, что моя свадьба пройдет без тостов. Те, кто сильно хотел высказать пожелания, подходили к "уголку для пожеланий", где перед специальной камерой говорили все. Мы обязательно, позже, не спеша просмотрим все эти записи и услышим эти пожелания. Заметил одно - никто не стал обижаться на то, что ему не дали слово", - сказал глава нового семейства.



Помимо этого, свадьба молодоженов прошла из без алкогольных напитков. Выяснилось, что пять лет назад молодой жених закопал в землю 150 литров кумыса, внутри которого положил сырое казы из лошадиного мяса. Традиционный казахский напиток он выкопал за день до торжества и угощал им своих гостей.



"Провести той без тостов - необычное событие для Актобе. Потому что здесь как минимум половина приглашенных гостей на свадьбе должны сказать длинные тосты, иначе никак. Бывали случаи, когда кто-то из гостей поднимал шум и устраивал скандал из-за того, что ему не дали слово", - отмечается в статье.



На свадьбе Конысбек подарил своей возлюбленной золотое кольцо, которое ранее носила его мать, а до нее - его бабушка. К слову, невеста по имени Айкен также является журналисткой.