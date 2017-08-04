Сейчас на сайте
2650
объявлений
  • Продам Трансформатор розжига TRS820P за 40 000 тенге
  • Продам Отделочные материалы за 200 тенге
  • Продам Бачок для унитаза за 3 000 тенге
  • Продам Фрезы за 5 000 тенге
  • Продам Токарный цех/станки за 6 750 000 тенге
  • Услуги бухгалтера
  • Продам Морозильную камеру витринную за 270 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 04 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.71 KZT
  • €1 = 397.61 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тренер Головкина рассказал о сроках завершения его карьеры

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:16
Тренер Головкина рассказал о сроках завершения его карьеры
Фото с сайта HBO
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мнением о том, сколько лет еще GGG проведет на профессиональном рынке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.

По мнению Санчеса, казахстанский боксер проведет в профессиональном боксе еще несколько лет.

"Головкину уже 35 лет. Думаю, ему осталось еще 3-4 года карьеры", - сказал Санчес.

Ранее тренер Головкина резко высказался по поводу американского боксера Джермалла Чарло, который хочет встретиться с GGG.

Тренер считает, что большим приоритетом для Головкина является бой с Билли Джо Сондерсом, пока же весь фокус на Сауле Альваресе.

"Чарло не заслужил этот бой. Почему Головкин должен с ним драться? Плюс ко всему Чарло нечего поставить на кон. В среднем весе много боев, которых ждут люди. Ему придется ждать хотя бы год. Чарло - ничто. Он должен заработать право быть в среднем весе. Почему он не дерется с Давидом Лемье? Сондерс - чемпион. Пусть Чарло сразится с Юбенком, пусть сразится с Джейкобсом", - сказал Санчес.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика