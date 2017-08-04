Тренер Головкина рассказал о сроках завершения его карьеры

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес поделился мнением о том, сколько лет еще GGG проведет на профессиональном рынке, сообщают Vesti.kz со ссылкой на boxingnews24.com.



По мнению Санчеса, казахстанский боксер проведет в профессиональном боксе еще несколько лет.



"Головкину уже 35 лет. Думаю, ему осталось еще 3-4 года карьеры", - сказал Санчес.



Ранее тренер Головкина резко высказался по поводу американского боксера Джермалла Чарло, который хочет встретиться с GGG.



Тренер считает, что большим приоритетом для Головкина является бой с Билли Джо Сондерсом, пока же весь фокус на Сауле Альваресе.



"Чарло не заслужил этот бой. Почему Головкин должен с ним драться? Плюс ко всему Чарло нечего поставить на кон. В среднем весе много боев, которых ждут люди. Ему придется ждать хотя бы год. Чарло - ничто. Он должен заработать право быть в среднем весе. Почему он не дерется с Давидом Лемье? Сондерс - чемпион. Пусть Чарло сразится с Юбенком, пусть сразится с Джейкобсом", - сказал Санчес.