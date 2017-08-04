Сегодня отмечают Международный день пива

Первой августовской пятницей принято чествовать пивоваров, устраивать пивные фестивали, марафоны, вечеринки и масштабные дегустации. Миллионы людей обожают пиво и с удовольствием проводят этот день с друзьями за кружкой любимого пенного напитка. Главная миссия праздника – собраться теплой компанией и насладиться удивительным пивным вкусом, а также поздравить работников пивной индустрии.



Автор праздничной даты



Владелец небольшого американского бара был озадачен вопросом привлечения клиентов. Он продумывал разные ходы и решил оповестить жителей, что в августовскую пятницу состоится День пива. Дату он выбрал произвольную, но с учетом того, чтобы в ближайшие дни никаких памятных праздников не было. Звали предприимчивого хозяина бара Джесс Авшаломов.



Его задумка сработала на все 100. Жители Санта-Круза стекались толпами в его заведение в назначенный день. Гости были в полном восторге от празднования, а Джесс сорвал баснословный куш. Выручка бара была самой крупной за всю историю его существования с момента открытия.



Первый локальный пивной праздник состоялся в 2007 году. На следующий год другие владельцы питейных заведений последовали примеру Джесса, и праздник стал набирать популярность. Постепенно он обрел международный масштаб.



История пива



Это один из самых древнейших напитков. Согласно некоторым источникам, тайны пивоварения был открыты еще в III веке до н. э. Египтяне стали первыми производителями и потребителями популярного напитка. Именно для этого они и стали выращивать пшеницу, а вовсе не для того, чтобы выпекать хлеб и сдобу.



Китайцы готовили пиво на основе риса, индейцы ставили сусло из кукурузы. Первый отечественный пивной завод был открыт в Петербурге. В привычном для нас составе с содержанием хмеля пиво появилось в XIII веке. Первыми устраивать массовые празднования в честь пива стали исландцы.



Первые профильные фабрики появились в Исландии, затем – в Британии и других европейских городах. В каждой стране, городе и даже производстве были свои особенности приготовления пива. Секреты пиводелия передавались из поколения в поколение. Рецептура приготовления хранилась в строжайшей тайне под грифом «секретно».



Традиции пивного дня



Главными площадки для проведения веселого праздника становятся бары, пабы и пивные рестораны. В этот день устраивают акции и дегустации, чтобы гости могли по выгодной цене попробовать новые и редкие сорта пива. Как правило, все заведения в первую пятницу августа работают круглосуточно, чтобы клиенты могли выпить столько пива, сколько в них может «влезть».



Также принято организовывать мастер-классы, состязания, викторины, тематические вечеринки и веселые конкурсы. Самый популярный праздничный игровой формат – пиво-понг, когда участники пытаются забросить крошечный мячик в пивную кружку, которая находится на другом конце большого стола.



Часто в этот день пивные производства открывают свои двери для экскурсионных групп и устраивают открытые дегустации пенных напитков. В большинстве случаев это бесплатные мероприятия, которые являются действенным средством рекламной стратегии. Любители пива выезжают на пикники, участвуют в тематических конкурсах с призовым фондом в виде обожаемого напитка.



Самые нетривиальные состязания для мужчин проводятся в Британии. Они представляют собой длительный марафон протяженностью порядка 8 км. Каждый участник должен преодолеть эту дистанцию, при этом выпивать по 1 кружке пива в каждом из 14 баров, которые встречаются на пути. Забег осложняется дополнительным элементом – детской коляской, которую надо катить перед собой. Победителем становится тот, кому удалось не перевернуть коляску и финишировать первым.



Стоит добавить что в России есть свой праздник работников пивной отрасли - День пивовара, который отмечается каждую вторую субботу июня.