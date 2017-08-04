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Глава "Народного банка": Колебания курса тенге спекулятивны

Просмотров:286 Опубликовано: Сегодня, 11:21
Глава "Народного банка": Колебания курса тенге спекулятивны
Фото ©Турар Казангапов
Колебания курса тенге к доллару несут спекулятивный характер. Об этом заявила председатель правления АО "Народный банк Казахстана" Умут Шаяхметова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Та ситуация, которая произошла за последние два дня, да, она спекулятивная. Она эмоциональная. Более того, я слышу отзывы со стороны клиентов и читаю в соцсетях, считаю, что кто-то подогревает эти спекуляции, якобы должен дойти до 400 тенге и так далее. Вы видели, что Национальный Банк сделал уже заявление, что фундаментальных оснований для ослабления тенге нет. Это зависит и от цены за баррель нефти, и от курса рубля/доллара. Мое мнение, что произошли определенные спекуляции. Ситуация должна стабилизироваться. По сегодняшней бирже мы видим, что тенге укрепляется", - сообщила Шаяхметова на встрече с журналистами в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между банком и АО "Казпочта".

В то же время она отметила, что причин для возвращения к фиксированному курсу тенге нет.

"Был очень болезненный переход на плавающий курс, была принята новая денежно-кредитная политика со стороны Нацбанка. Мы, в принципе, все участники профессионального рынка адаптировались. На сегодня держать курс фиксированным, особенно при большой волатильности цены на нефть, - это очень дорого для государства", - сказала она.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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  • arelav_74
 Lelik (Посетители) Сегодня, 13:14
Именно поэтому филиалы НАРОДНОГО БАНКА не продают доллар, либо продают их с планом штуку до обеда продали и сидим, обнулив все табло... А так да, дыра в экономике и все остальное - это не фундаментальные основания для ослабления тенге...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 13:04
Это зависит и от цены за баррель нефти, и от курса рубля/доллара.

И ещё созвездие Нептуна в зените, что привело к ослаблению тенге.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • tom2005
  • elek
  • arelav_74
  • Швейк
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:46
Глава "Народного банка": Колебания курса тенге спекулятивны


Достаточно одного слова: ПАТАМУШТА
 
 

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