Глава "Народного банка": Колебания курса тенге спекулятивны

Колебания курса тенге к доллару несут спекулятивный характер. Об этом заявила председатель правления АО "Народный банк Казахстана" Умут Шаяхметова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Та ситуация, которая произошла за последние два дня, да, она спекулятивная. Она эмоциональная. Более того, я слышу отзывы со стороны клиентов и читаю в соцсетях, считаю, что кто-то подогревает эти спекуляции, якобы должен дойти до 400 тенге и так далее. Вы видели, что Национальный Банк сделал уже заявление, что фундаментальных оснований для ослабления тенге нет. Это зависит и от цены за баррель нефти, и от курса рубля/доллара. Мое мнение, что произошли определенные спекуляции. Ситуация должна стабилизироваться. По сегодняшней бирже мы видим, что тенге укрепляется", - сообщила Шаяхметова на встрече с журналистами в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между банком и АО "Казпочта".



В то же время она отметила, что причин для возвращения к фиксированному курсу тенге нет.



"Был очень болезненный переход на плавающий курс, была принята новая денежно-кредитная политика со стороны Нацбанка. Мы, в принципе, все участники профессионального рынка адаптировались. На сегодня держать курс фиксированным, особенно при большой волатильности цены на нефть, - это очень дорого для государства", - сказала она.