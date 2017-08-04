В Казахстане букмекерские конторы хотят перенести в специальные игорные зоны. Такое предложение озвучил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта РК Куатжан Уалиев, передает Tengrinews.kz.



"Проблема чрезмерного засилья букмекерских контор, деятельность тотализаторов неоднократно являлись предметом обсуждения и обоснованной критики со стороны населения и средств массовой информации. Действующие букмекерские конторы и тотализаторы представляют собой полноценные игорные заведения, расположенные преимущественно в бывших зданиях казино с атрибутикой, присущей казино и залам игровых автоматов. Их распространенность, а также использование способа повышения азартности приводит не только к появлению патологической зависимости, но и вовлечению новых людей. В связи с чем предлагается перенести деятельность букмекерских контор и тотализаторов в игорные зоны", - рассказал ответственный секретарь на заседании межведомственной комиссии в Министерстве юстиции РК.



"Безусловно, данная мера скажется на размерах поступлений в бюджет в виде налогов, однако в долгосрочной перспективе отсутствие соблазна быстрого обогащения будет способствовать решению вышеназванных проблем, а также сокращению числа зависимых людей", - подчеркнул Куатжан Уалиев.



Также предлагается размещать залы игровых автоматов только в казино в специальных зонах. Куатжан Уалиев отметил, что необходимо ввести запрет на реализацию алкогольной продукции в букмекерских конторах и тотализаторах.



"Еще одной существенной проблемой госрегулирования отрасли является отсутствие точных сведений об оборотах букмекерских контор, в том числе в онлайн-пространстве. В связи с этим предлагается создание центра учета ставок. Все платежи, поступающие в букмекерскую контору наличными или через электронную платежную систему, должны учитываться в нем", - добавил ответственный секретарь Министерства культуры и спорта.