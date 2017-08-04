В МВД РК рассказали о химической кастрации педофилов

К педофилам в Казахстане будет применяться химическая кастрация с 1 января 2018 года. Такую принудительную меру медицинского характера будут осуществлять дважды - в местах лишения свободы и после освобождения в поликлиниках по месту жительства.



Об этом заявил начальник отдела ювенальной полиции комитета административной полиции МВД РК Асет Оспанов, передает газета "Время".



- Данные препараты будут вводиться в виде инъекции, они на определенный период времени будут снижать либидо. Тем самым предотвращая совершение с их стороны преступлений в отношении несовершеннолетних. У педофилов случается рецидив порядка в 70% случаев. К примеру, в Германии применение химической кастрации снизило этот рецидив практически до нуля. С 1 января данная норма заработает. Совместный приказ почти уже подписан, - сообщил Асет Оспанов на пресс-конференции в СЦК.



По данным МВД, количество преступлений против половой неприкосновенности в этом году снизилось на 31 % - с 531 до 364. А кажущийся рост педофилии связан с тем, что инциденты получают большой резонанс в обществе, заметил Оспанов.



Несмотря на общественную критику в адрес мягких наказаний в Казахстане для педофилов, в МВД рассказали, что их жизнь не такая уж и сладкая.



- Для лиц, которые совершили уголовное преступление против половой неприкосновенности, не применяется условное осуждение, освобождение от уголовной ответственности в связи с раскаянием, примирением, к ним не применяется УДО, а также замена неотбытой части наказания более мягким видом. Они не освобождаются от отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора, на основании амнистии или помилования. Данные лица выходят из мест лишения свободы с административным надзором до 3 лет. Что такое адмнадзор? Это лицо не имеет права покидать свое жилище в определенное время, ему запрещается посещать определенные места, кроме того, педофилу запрещается общаться любыми способами с несовершеннолетними без согласия их родителей, - рассказал Оспанов.



Анализ МВД показал, что свои преступления педофилы не совершают в общественных местах и на улицах. В основном это случается в помещениях и зачастую в состоянии алкогольного опьянения.



- В этой связи в Кодекс об административных правонарушениях добавили ряд статей, по которым устанавливаются особые требования к поведению правонарушителей - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию, мелкое хулиганство, хулиганство, совершенное несовершеннолетними, распитие алкогольных напитков или появление в состоянии алкогольного опьянения. Если лица совершают по данным статьям нарушения, то органы внутренних дел ходатайствуют в суд, и этому лицу устанавливают особые требования поведения, связанные с запретом на употребление алкоголя, наркотических и психотропных веществ не только в общественных местах, но и дома. С начала года такие особые требования уже установлены более чем для 1000 человек, - добавил представитель МВД.



Кроме того, с начала года к адмответственности привлечено 50 работников образования за укрытие известных им фактов совершения противоправных действий в организациях образования и вне их пределов.