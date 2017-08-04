Лунное затмение увидят казахстанцы 7 августа

Частное лунное затмение увидят казахстанцы в ночь с 7 августа на 8 августа. Об этом рассказал заведующий лабораторией физики Луны и планет Астрофизического института имени Василия Фесенкова, профессор Виктор Тейфель, передает Tengrinews.kz.
"У нас это будет видно по всему Казахстану в очень удобное время, потому что максимальная фаза приходится на 00.20. То есть Луна будет, практически, кульминировать в южной части неба не очень высоко над горизонтом, но достаточно хорошо ее будет видно. Затмение будет частным - где-то примерно четверть, 0,25 лунного диаметра будет закрыто тенью. (...) Поскольку только кусочек луны будет закрыт тенью, только в телескоп можно будет красноватый оттенок увидеть. По контрасту с остальной частью луны этот участок тени будет казаться почти черным", - отметил он.
"В любом случае это интересно, конечно, потому, что это редкое явление. Оно два-три раза в год бывает. Но все же это менее красивее, чем полное затмение. Затмение пройдет по астанинскому времени с 23.20 по 01.10", - добавил профессор.
Профессор Виктор Тейфель рассказал, как лучше наблюдать за лунным затмением.
"Нужно просто выйти на то место, откуда Луна видна. Лучше иметь бинокль, конечно. Луна - достаточно яркий объект, и возвышенность ничего не изменит. Можно увидеть хоть из собственного окна, если оно обращено на юг и ничего не мешает из него увидеть небо", - подчеркнул он.
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