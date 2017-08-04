Свадьбу с вертолетом в кортеже оценили в 38 тысяч долларов в Шымкенте

Бурно обсуждаемую в социальных сетях шымкентскую свадьбу, в кортеже которой был вертолет, оценили более чем в 38 тысяч долларов, передает Today.kz. Приблизительную оценку торжества дал директор агентства по организации свадеб в Шымкенте, работающий в этой сфере уже более пяти лет.
По его словам, в организации торжеств самыми дорогими услугами для молодоженов стали аренда зала в одном из крупных ресторанов города, вертолета и шоу-программа с участием отечественных звезд.
По информации администрации ресторана и присутствовавших гостей, на свадьбе выступали такие известные исполнители, как группа "Жiгiттер", Марат Омаров, Канат Умбетов, Еркин Нуржанов и Бейбарыс Серикбаев. Кроме того, открывал вечер и выступал во время выхода новоиспеченных супругов Кайрат Тунтеков.
Шоу-программа с участием отечественных артистов, по оценке агентства по организации свадеб, обошлась примерно в пять миллионов тенге.
Гостей развлекал известный в городе шоумен и его молодая сведущая с гонорарами - 120 тысяч и 60 тысяч тенге, соответственно.
Стоимость аренды зала определялась количеством гостей. По информации администратора ресторана, на мероприятии присутствовали 550 человек. Сумма за аренду зала, включившая и стоимость еды, составила пять с половиной миллионов тенге.
Ранее стало известно, что час аренды участвовавшего в кортеже вертолета обошелся шымкентской молодой паре в 550 тысяч тенге.
Среди более мелких расходов эксперт вывел следующие приблизительные оценки на проведение свадьбы:
- оформление зала - 800 тысяч тенге
- стоимость платья - 700 тысяч тенге
- кортеж (без вертолета) - 100 тысяч тенге
Подводя итог, эксперт вывел общую стоимость прогремевшей на всю страну свадьбы - 12 830 000 тенге (более 38 тысяч долларов).
Однако специалист предупредила, что посчитала лишь самые весомые траты молодоженов.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик свадебного кортежа с участием вертолета. Также были опубликованы снимки шикарного торжества. На них запечатлен вертолет на взлетной площадке. На фоне геликоптера фотографируются молодожены и гости торжества. Как оказалось, вертолет принадлежит авиационному департаменту частной нефтегазовой компании. После публикаций, в ДВД ЮКО сообщили, что трое водителей кортежа нарушили правила дорожного движения, из-за чего их привлекут к административной ответственности.
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