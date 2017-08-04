Сейчас на сайте
2681
объявления
  • Продам Грамластинки виниловые за 800 тенге
  • Продам Телевизор LG за 13 000 тенге
  • Монтаж, демонтаж сплит-систем
  • Продам Спутниковое оборудование за 16 000 тенге
  • Продам Газовую плиту "Идель" за 10 000 тенге
  • Продам Фотоаппарат за 7 000 тенге
  • Продам Кроватку за 20 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 04 Августа
+31...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 335.71 KZT
  • €1 = 397.61 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Свадьбу с вертолетом в кортеже оценили в 38 тысяч долларов в Шымкенте

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Свадьбу с вертолетом в кортеже оценили в 38 тысяч долларов в Шымкенте
Фото из открытых источников
Бурно обсуждаемую в социальных сетях шымкентскую свадьбу, в кортеже которой был вертолет, оценили более чем в 38 тысяч долларов, передает Today.kz. Приблизительную оценку торжества дал директор агентства по организации свадеб в Шымкенте, работающий в этой сфере уже более пяти лет.

По его словам, в организации торжеств самыми дорогими услугами для молодоженов стали аренда зала в одном из крупных ресторанов города, вертолета и шоу-программа с участием отечественных звезд.

По информации администрации ресторана и присутствовавших гостей, на свадьбе выступали такие известные исполнители, как группа "Жiгiттер", Марат Омаров, Канат Умбетов, Еркин Нуржанов и Бейбарыс Серикбаев. Кроме того, открывал вечер и выступал во время выхода новоиспеченных супругов Кайрат Тунтеков.

Шоу-программа с участием отечественных артистов, по оценке агентства по организации свадеб, обошлась примерно в пять миллионов тенге.

Гостей развлекал известный в городе шоумен и его молодая сведущая с гонорарами - 120 тысяч и 60 тысяч тенге, соответственно.

Стоимость аренды зала определялась количеством гостей. По информации администратора ресторана, на мероприятии присутствовали 550 человек. Сумма за аренду зала, включившая и стоимость еды, составила пять с половиной миллионов тенге.

Ранее стало известно, что час аренды участвовавшего в кортеже вертолета обошелся шымкентской молодой паре в 550 тысяч тенге.

Среди более мелких расходов эксперт вывел следующие приблизительные оценки на проведение свадьбы:

- оформление зала - 800 тысяч тенге

- стоимость платья - 700 тысяч тенге

- кортеж (без вертолета) - 100 тысяч тенге

Подводя итог, эксперт вывел общую стоимость прогремевшей на всю страну свадьбы - 12 830 000 тенге (более 38 тысяч долларов).

Однако специалист предупредила, что посчитала лишь самые весомые траты молодоженов.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик свадебного кортежа с участием вертолета. Также были опубликованы снимки шикарного торжества. На них запечатлен вертолет на взлетной площадке. На фоне геликоптера фотографируются молодожены и гости торжества. Как оказалось, вертолет принадлежит авиационному департаменту частной нефтегазовой компании. После публикаций, в ДВД ЮКО сообщили, что трое водителей кортежа нарушили правила дорожного движения, из-за чего их привлекут к административной ответственности.
Источник: today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 16:11
Край небоскребов и роскошных вилл,
Из окон бьет слепящий свет.
О если б мне хоть раз набраться сил,
Вы дали б мне за все ответ... (с) beat
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика