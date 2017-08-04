Две отечественные криптовалюты планируют запустить в Казахстане

Cразу две казахстанские криптовалюты – алтынкоин и евразианкоин могут появиться в Казахстане уже во второй половине 2018 года, сообщил abctv.kz. Как перспективы этих цифровых денег оценивают эксперты, выяснял корреспондент Tengrinews.kz.



По данным ТВ, на старте стоимость алтынкоин состаит 50 долларов и будет подкреплена золотым резервом. Криптовалюту будет использовать организация, работающая в сфере lifestyle-менеджмента в рамках собственной программы лояльности, включающей обширную сеть партнеров. Клиенты смогут свободно расплачиваться алтынкоинами в определенных ресторанах, авиакомпаниях, гостиницах, в том числе и за рубежом.



В настоящее время компания ведет переговоры с биржой ICO в Дубае, на которую в середине следующего года ожидается запустить 30 миллионов алтынкоинов, после чего первая казахстанская криптовалюта сможет поступить в обращение. Другая криптовалюта, евразианкоин, по замыслу предпринимателей должна получить распространение на евразийском пространстве.



Комментируя новость, экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов отметил, что на этапе анонса пока возникает вопрос, как именно будет обеспечиваться алтынкоин золотом и кто выступит гарантом. Кроме того, чтобы криптовалюта зарекомендовала себя, как выгодный актив для инвестирования, решающим станет стратегия ее развития, и то, как в дальнейшем она будет реализовываться. К примеру, насколько широко применяться при оплате товаров и услуг.



"Если криптовалюта будет обеспечена золотом, то уже сможет приравниваться к платежному средству наподобие валюты, либо активу, приближенному по характеристикам к акциям. В принципе, криптовалюта, обеспеченная зотовым резервом, это новый этап развития криптовалют. Учитывая, что она будет обеспечена золотым резервом, то на первоначальном этапе должна сильно заинтересовать инвесторов, но в дальнейшем, если польза от использования криптовалюты будет низка, то и цена упадет ниже номинальной стоимости", - считает Байганов.



Также экономист поделился мнением, что не несмотря на обеспечение золотом, риски при инвестировании в данный актив высоки, хотя сравнительно ниже, чем у множества виртуальных криптовалют, необеспеченных золотом и функционирующих только на доверии участников рынка (Bitcoin, Litecoin и других).



Также Байганов предположил, что если компания привлекает средства на более высоколиквидном рынке в Дубае, то, вероятно, не верит в успешность IPO на казахстанской бирже.



"Тем более у нас народ менее осведомлен о криптовалюте и ликвидность биржи ниже. Про нашу биржу в мире мало кто знает", - сказал экономист.



Финансовый аналитик Дамир Сейсебаев задался вопросом о целесообразности введения анонсируемых казахстанских криптовалют.



"Здесь возникает вопрос, для чего это делается? Честно говоря, до конца не понятно. Допустим, расплачиваться где-то можно деньгами. Сама суть блокчейна, будь это Bitcoin, или какая-то другая криптовалюта, это обеспечить какую-то прозрачность и безопасность. Я не вижу особой опасности использования нашей валюты для расчета. Нет такого, чтобы хакеры повседневно взламывали счета и выводили деньги. Поэтому, зачем это валюта вводится - непонятно. Разве что криптовалюты, это действительно, какой-то установившейся тренд. Но с точки зрения инвестирования, вопрос, чем плохи традиционные инструменты, которые обращаются на биржах", - поразмышлял вслух Дамир Сейсебаев.



Интерес к криптовалютам, по крайней мере на первом этапе, представляется ему сомнительным. Ключевой момент состоит в том, что доверие инвесторов еще нужно заслужить.



"Я пока не думаю, что будет какой-то бешеный спрос на эти криптовалюты, учитывая, что у нас есть большое недоверие к каким-то новым инструментам. И не так уж много денег у населения, чтобы они могли инвестировать свои деньги", - пояснил свою точку зрения Сейсебаев.



Вместе с тем эксперт добавил, что многие приобретают криптовалюты в надежде заработать.