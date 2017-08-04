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Международный скандал разгорается вокруг министерства образования Казахстана

Просмотров:262 Опубликовано: Сегодня, 17:30
Международный скандал разгорается вокруг министерства образования Казахстана
Иллюстративное фото Birulevo-zapadnoe.mos.ru
Международный скандал разгорается между казахстанскими и британскими партнерами вокруг совместной программы "Ньютон – Аль-Фараби", передает Sputnik Казахстан.

В 2014 году правительства Великобритании и Казахстана запустили совместную Программу с общим бюджетом в 20 миллионов фунтов стерлингов, рассчитаную на пять лет. Когда пришло время платить по счетам, казахстанская сторона отказалась финансировать проекты, чем шокировала британских партнеров.

Британский Совет — координатор программы со стороны Великобритании, разослал письма-сожаления молодым казахстанским и британским ученым, рассчитывающим на получение гранта в рамках программы "Ньютон – Аль-Фараби".

"К сожалению, министерство образования и науки Казахстана не предоставило финансирования для этой программы. Британский совет совместно с министерством по делам бизнеса, энергии и индустриальной стратегии (BEIS) должны были принять трудное решение о приостановлении всех новых проектов…

Мы понимаем, что эта новость очень разочаровывает и извиняемся за задержку в информировании вас о том, что все наши усилия по решению проблемы не были успешными. Однако ситуация находится вне нашего контроля", - говорится в тексте письма.

Как оказалось, ситуация находится и вне контроля координатора программы "Ньютон – Аль-Фараби" с казахстанской стороны.

Как сообщил председатель АО "Фонд науки" Ануарбек Султангазин, меморандум между министерством науки и соответствующим министерством Великобритании был заключен в 2014 году, и тогда же было открыто финансирование с британской стороны.

Со стороны казахстанской вопрос по финансированию проектов не решен до сих пор.

Между тем в Британском Совете сообщили, что программа "Ньютон — Аль-Фараби" продолжает реализовываться в Казахстане, заморожены только новые проекты.

Кроме того, Казахстан остается партнером программы "Ньютон — Аль Фараби", так как есть ряд проектов в рамках данной программы, которые продолжают реализовываться в запланированном порядке.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 19:21
Кинуть- это так по нашему bravo
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 17:50
Семимильными шагами наука идёт вниз
 
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 17:47
А 20 лямов фунтОв кто запилил? omg
 
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 sergbodr (Посетители) Сегодня, 17:39
А что тут удивительного, главное, что ЭКСПО провели, помогли тенге ослабнуть, а на молодых будущих учёных наплевать!

 
 

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