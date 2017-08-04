В Казахстане насчитали более 1 млн внебрачных детей

Внебрачная рождаемость является одной из демографических проблем современности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.С 2000 года родилось более одного миллиона внебрачных детей.Основной причиной высокой доли внебрачных рождений в развитых странах является распространение незарегистрированных брачных союзов.В Казахстане в 2000-е годы внебрачные дети в основном рождались у матерей одиночек – около 60% и только в 40% случаях устанавливалось отцовство.Самая большая доля детей вне брака была зафиксирована в 2002 году: каждый 4 ребенок оказывался в подобной ситуации.После 2002 года доля внебрачных рождений ежегодно снижалась и в 2015 году составила 14,1%.Но, несмотря на снижение, доля внебрачных детей остается существенной. В ближайшем будущем ожидается, что вследствие уменьшения рождаемости в основном за счет брачных деторождений, доля внебрачных будет опять расти.Северо-Казахстанская (23,3), Костанайская (23,1), Павлодарская (22,2) области считались регионами с наибольшей долей детей, рожденных вне брака в 2015 году.Наоборот с наименьшей долей детей рожденных вне брака за 2015 году являлись Мангистауская (7,3%), Атырауская (7,5%), Кызылординская (8,2%) области.