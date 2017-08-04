В Казахстане насчитали более 1 млн внебрачных детей

Внебрачная рождаемость является одной из демографических проблем современности, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.
С 2000 года родилось более одного миллиона внебрачных детей.
Основной причиной высокой доли внебрачных рождений в развитых странах является распространение незарегистрированных брачных союзов.
В Казахстане в 2000-е годы внебрачные дети в основном рождались у матерей одиночек – около 60% и только в 40% случаях устанавливалось отцовство.
Самая большая доля детей вне брака была зафиксирована в 2002 году: каждый 4 ребенок оказывался в подобной ситуации.
После 2002 года доля внебрачных рождений ежегодно снижалась и в 2015 году составила 14,1%.
Но, несмотря на снижение, доля внебрачных детей остается существенной. В ближайшем будущем ожидается, что вследствие уменьшения рождаемости в основном за счет брачных деторождений, доля внебрачных будет опять расти.
Северо-Казахстанская (23,3), Костанайская (23,1), Павлодарская (22,2) области считались регионами с наибольшей долей детей, рожденных вне брака в 2015 году.
Наоборот с наименьшей долей детей рожденных вне брака за 2015 году являлись Мангистауская (7,3%), Атырауская (7,5%), Кызылординская (8,2%) области.
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