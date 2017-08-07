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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее

Просмотров:107 Опубликовано: Сегодня, 13:00
В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее
Фото ©Турар Казангапов
Утвержден скорректированный план развития ЕНПФ на ближайший период, передает корреспондент Tengtinews.kz со ссылкой на пресс-службу единого пенсионного фонда.

"До конца 2017 года запланировано выполнение таких задач, как реализация возможности подачи электронных заявлений на изменение реквизитов, запуск пилотных проектов по терминалам самообслуживания и проектам по предоставлению электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру одного из банков второго уровня Казахстана, реализация мер по повышению прозрачности деятельности фонда и информированности населения", - сообщили в фонде.

Кроме этого, в дальнейших планах фонда реализация электронных услуг ЕНПФ через инфраструктуру банков второго уровня Казахстана, создание единой (по текущим и историческим данным) информационной базы данных по всем операциям на ИПС и реализация индивидуального пенсионного калькулятора, интегрированного с информацией на ИПС.

Вместе с тем, в рамках реализации дальнейших планов, в ЕНПФ продолжат работу по оптимизации расходов и сокращению неприоритетных, малоэффективных расходов. Как отмечается, в результате уже проведенной за первое полугодие текущего года работы расходы ЕНПФ сокращены против ранее утвержденного бюджета на 2017 год на 11,7 миллиарда тенге (-28 процентов).

"Анализ бизнес-процессов позволил оптимизировать и сократить дублирующие и неэффективные процессы, пересмотреть систему оплаты труда и организационную структуру, за счет чего в 2017 году сокращены ранее утвержденные расходы на оплату труда – на 2,4 миллиарда тенге (или на 23 процента). Кроме того, сокращение расходов на аренду помещений по сравнению с утвержденным планом предлагается осуществить на 419,7 миллиона тенге (или на 29,8 процента). Также согласно скорректированному плану на 2017 год сокращены командировочные расходы, с уменьшением по сравнению с утвержденным планом на 71 миллион тенге (или на 36 процентов)", - говорится в сообщении.

Помимо этого, во втором полугодии 2017 года планируется запустить пилотный проект "Мобильный офис". Он позволит отказаться от содержания в отдаленных районах и поселках офисов, а местным жителям даст возможность получать весь спектр пенсионных услуг.

И, наконец, также в ЕНПФ запланировали внедрить стандарты по системе менеджмента качества для дальнейшего развития интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. В 1 полугодии 2018 года фонд планирует получить международный сертификат соответствия стандарту ISO 9001:2015.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 13:38
Скоро и по медстрахованию начнут планЫ озвучивать.. smoke
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Маривана (Посетители) Сегодня, 13:10
В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее будущее


В ЕНПФ озвучили планы на ближайшее беззаботное будущее...

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