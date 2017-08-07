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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Евро ставит рекорды: продолжит ли европейская валюта рост

Просмотров:238 Опубликовано: Сегодня, 16:03
Евро ставит рекорды: продолжит ли европейская валюта рост
Фото ©REUTERS/Dado Ruvic
На прошлой неделе европейская валюта укреплялась к доллару до максимального уровня с января 2015 года, достигнув отметки 1,19 доллара за евро. В Казахстане биржевой курс евро по состоянию на 7 августа составляет 398,5 тенге за единицу валюты. При этом, по мнению опрошенных корреспондентом Tengrinews.kz экспертов, это еще не предел.

Рост евро по отношению к тенге начался с середины июня, но особенно усилился в предыдущем месяце. Как отметила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова, с 1 июля и по сегодняшний день евро плавно укрепился к тенге на 7 процентов.

Финансовый эксперт Саян Комбаров объясняет, что происходящее связано с ослаблением доллара США к прочим валютам.

"Хотя ФРС США поднимала свою ставку дважды за последний год, эти повышения очень незначительны. Повышение ставки ФРС ведет к удорожанию обслуживания госдолга США и частных заемщиков, а также к снижению стоимости трежерис США. Это также способно привести к снижению и даже обрушению роста стоимости акций на фондовом рынке. Поэтому такое повышение ставок будет вестись очень долго и осторожно. В этой связи доллар США вновь стал ослабляться против евро, а цены на акции и золото - вновь расти. Выросли также цены на сырьевые товары и нефть", - пояснил Комбаров.

В свою очередь Мильчакова добавил, что на укрепление евро повлияла положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне, оптимистичные комментарии Европейского центрального банка о том, что политика количественного смягчения оправдала себя и принесла положительные результаты. Чего не скажешь о жесткой денежно-кредитной политике ФРС США.

"Европейская экономика определенно справилась с кризисом, в то время как для экономики США кризис не прошел бесследно – стагнация заметна до сих пор. Негативную роль для доллара сыграло решение ФРС отказаться от повышения процентной ставки в июле. Поэтому доллар ослаб, а евро укрепилось", - пояснила Мильчакова.

Оба эксперта склоняются к тому, что рост евро продолжится.

"Осенью Конгрессу США вновь предстоит заняться утверждением предела госдолга и расходов бюджета. Скорее всего, в результате этих событий доллар США продолжит свое ослабление против евро. Возможно, будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары, промышленные и драгоценные металлы. Даже цена на криптовалюту биткоин недавно второй раз обновила свой исторический максимум", - поделился мнением Комбаров.

Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" уточнила, что масштаб роста евро к тенге будет зависеть не только от продолжения тенденций стагнации в США, но и от иных факторов, в частности, от цены на нефть.

"При сильном падении цены на нефть (до 45 долларов за баррель и ниже) евро вырастет еще сильнее", - заключила Мильчакова.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Thornhill (Посетители) Сегодня, 19:17
евро плавно укрепился к тенге на 7 процентов.

Это не евро укрепился, а тенге ослаб! lol

на укрепление евро повлияла положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне

Прямо серпом по одному месту США, вернее доллару! lol
Бедные штаты ни как не могут войну в Европе устроить! Доллар страдает... lol
 
 

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