Евро ставит рекорды: продолжит ли европейская валюта рост

На прошлой неделе европейская валюта укреплялась к доллару до максимального уровня с января 2015 года, достигнув отметки 1,19 доллара за евро. В Казахстане биржевой курс евро по состоянию на 7 августа составляет 398,5 тенге за единицу валюты. При этом, по мнению опрошенных корреспондентом Tengrinews.kz экспертов, это еще не предел.
Рост евро по отношению к тенге начался с середины июня, но особенно усилился в предыдущем месяце. Как отметила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова, с 1 июля и по сегодняшний день евро плавно укрепился к тенге на 7 процентов.
Финансовый эксперт Саян Комбаров объясняет, что происходящее связано с ослаблением доллара США к прочим валютам.
"Хотя ФРС США поднимала свою ставку дважды за последний год, эти повышения очень незначительны. Повышение ставки ФРС ведет к удорожанию обслуживания госдолга США и частных заемщиков, а также к снижению стоимости трежерис США. Это также способно привести к снижению и даже обрушению роста стоимости акций на фондовом рынке. Поэтому такое повышение ставок будет вестись очень долго и осторожно. В этой связи доллар США вновь стал ослабляться против евро, а цены на акции и золото - вновь расти. Выросли также цены на сырьевые товары и нефть", - пояснил Комбаров.
В свою очередь Мильчакова добавил, что на укрепление евро повлияла положительная макроэкономическая статистика в Еврозоне, оптимистичные комментарии Европейского центрального банка о том, что политика количественного смягчения оправдала себя и принесла положительные результаты. Чего не скажешь о жесткой денежно-кредитной политике ФРС США.
"Европейская экономика определенно справилась с кризисом, в то время как для экономики США кризис не прошел бесследно – стагнация заметна до сих пор. Негативную роль для доллара сыграло решение ФРС отказаться от повышения процентной ставки в июле. Поэтому доллар ослаб, а евро укрепилось", - пояснила Мильчакова.
Оба эксперта склоняются к тому, что рост евро продолжится.
"Осенью Конгрессу США вновь предстоит заняться утверждением предела госдолга и расходов бюджета. Скорее всего, в результате этих событий доллар США продолжит свое ослабление против евро. Возможно, будет наблюдаться рост цен на сырьевые товары, промышленные и драгоценные металлы. Даже цена на криптовалюту биткоин недавно второй раз обновила свой исторический максимум", - поделился мнением Комбаров.
Заместитель директора аналитического департамента "Альпари" уточнила, что масштаб роста евро к тенге будет зависеть не только от продолжения тенденций стагнации в США, но и от иных факторов, в частности, от цены на нефть.
"При сильном падении цены на нефть (до 45 долларов за баррель и ниже) евро вырастет еще сильнее", - заключила Мильчакова.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.