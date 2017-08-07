Почти в 2 раза обещают повысить пенсионные отчисления в 2018 году в РК

С 1 июля 2018 года базовая пенсия повысится в 1,8 раза. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в СЦК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.



"С 1 июля 2018 года для 2,1 миллиона пенсионеров базовая пенсия повысится в 1,8 раза (44,7% будет получать свыше 74% от прожиточного минимума, 45,2% – 100% от ПМ). С 1 июля 2017 года 2 миллиона казахстанских пенсионеров уже получили повышение пенсий на 20% по сравнению с прошлым годом, а уже со следующего года, помимо ежегодной индексации, превышающей инфляцию, пособия для 460 тысяч инвалидов вырастут на 16% ", – сказала Жакупова.



По ее словам, с 1 июля 2017 года размер базовой пенсии составляет 14 466 тенге, солидарной пенсии – 31 245 тенге, на 1 августа 2017 года численность получателей базовой пенсии составила 2 116 609 человек, солидарной – 2 099 638. Министерство труда и социальной защиты населения проводит активную работу по разъяснению нового механизма назначения базовой пенсии, который будет внедрен с 1 июля 2018 года.



"Существующий ныне порядок назначения базовых пенсионных выплат стимулирует формальную занятость, поэтому в дальнейшем размеры всех видов пенсии будут зависеть от периода участия в пенсионной системе и накоплений самих граждан. В настоящее время базовая пенсия назначается лицам, достигшим пенсионного возраста, в одинаковом размере без учета трудового стажа и участия в формировании пенсионных накоплений. Со следующего года пенсия будет назначаться в зависимости от стажа участия в пенсионной системе. При этом будет учитываться не только период поступлений пенсионных отчислений в накопительную пенсионную систему после 1998 года, но и трудовой стаж до 1998 года", – проинформировала вице-министр труда и социальной защиты.



Как она пояснила, такой подход восстанавливает справедливость в отношении лиц, которые сегодня получают минимальную пенсию, имея 30-40 лет трудового стажа.



"Для пенсионеров, которые имеют стаж более 33-х лет, до 1998 года или с учетом стажа после 1998 года, размер базовой пенсии будет увеличен в 2 раза по сравнению с текущей. Если сегодня это 12 тысяч тенге, то с 1 июля 2018 года данная группа пенсионеров будет получать 28 тысяч тенге в дополнение к солидарной и накопительной пенсии", – сказала Жакупова.



Также она рассказала о том, кому еще будет оказана социальная помощь.



"Помимо повышений пособий отдельным категориям, мы считаем важным провести работу по модернизации системы социальных услуг и вплотную заняться теми категориями, о которых говорят намного меньше, – это и жертвы бытового насилия, и бывшие осужденные, и лица без определенного места жительства. Работа по ним велась все время, но мы нацелены на качественные изменения социальной поддержки, оказываемой им", – добавила вице-министр.