Политик на 2 дня стал бездомным, чтобы изучить проблему изнутри

Американский политик, мэр округа Солт-Лейк Бен МакАдамс стал бездомным и пожил два дня и три ночи в ночлежке, чтобы понять, насколько это опасно. Он не раскрыл секрет журналистам, чтобы его задумка не выглядела как рекламная акция, сообщает Desert News.



Отмечается, что еще в марте этого года, за несколько дней до того, как он должен был вынести решение по поводу площадки для строительства нового центра для бездомных, которое в любом случае приведет в ярость всех его потенциальных избирателей, Бен МакАдамс, член Демократической партии штата Юта, пошел в самый криминальный район округа Солт-Лейк без денег и документов. В джинсах и кофте с капюшоном мэр округа провел время среди бездомных и наркоманов района Рио Гранде.



По его словам, этот опыт был "шокирующим" по многим параметрам. Ему удалось лично узнать о проблемах, требующих незамедлительного решения: бесконечное употребление наркотиков, насилие и драки в ночлежках, в целом небезопасная среда. Он понял, почему многие бездомные предпочитают оставаться на улице в 40-градусный мороз, а не обращаться в ночлежки.



Как выяснилось, окружной мэр хранил свой опыт в тайне в течение четырех месяцев, однако некоторым удалось его рассекретить. Позже он признался, что жители округа Солт-Лейк пришли в бешенство, узнав, что по соседству с ними будет построен большой центр для бездомных. Макадамс чувствовал, что на встречах с жителями он упустил какую-то информацию, и решил провести необычный эксперимент самостоятельно.



Как отмечается, по итогам проведенной работы он понял, что новый центр должен кардинально отличаться от ночлежек, которые строились ранее. По его мнению, это должно быть место, свободное от насилия и наркотиков, где бездомные могли бы погрузиться в благоприятную среду и чувствовать себя в безопасности. Особенно он был шокирован тем, что в таком окружении растут дети - он даже видел девушку с ребенком-аутистом.



Мэр надеется, что этот поступок вдохновит его коллег на более внимательное рассмотрение проблемы бездомных. Однако политик понимает, что реформа всей системы потребует ресурсов и временных затрат. По данным издания, новый центр откроется в 2019 году, а три ночлежки в округе будут закрыты.