ЕНПФ вернет исчезнувшие со счетов деньги через 15 лет - ТВ

71 миллиард тенге пенсионных накоплений казахстанцев окажется на счетах вкладчиков в 2032 году. Руководство ЕНПФ рассказало, каким способом будет возвращать огромную сумму, "зависшую" в Международном банке Азербайджана. Но при этом сохраняется риск потери еще 40 миллиардов тенге, которые инвестировали в ценные бумаги других разоряющихся компаний, сообщает КТК.
Однако, как отмечает телеканал, руководитель ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева об итогах работы фонда сегодня рассказывала на позитивной ноте. Доходность за первое полугодие составила почти 206 миллиардов тенге.
Напомним, Казахстан три года назад вложил 250 миллионов долларов в ценные бумаги разваливающегося Международного банка Азербайджана. Председатель ЕНПФ рассказала, что уже к концу сентября этого года все будет ясно. "Была одобрена опция, которую ранее выбрал Национальный банк, то есть обмен облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу. Срок обращения данных бумаг - 15 лет. Доходность - 3,5 процента в валюте, то есть в долларах", - сказала Наурызбаева.
Отмечается, что ждать возврата пенсионных денег из Азербайджана придется до 2032 года. Хотя изначально планировалось, что ЕНПФ получит их в 2024 и с вознаграждением больше восьми процентов. Кроме того, стало известно, что при объединении частных фондов в ЕНПФ, в портфеле оказались проблемные долги 32 компаний на сумму в 161 миллиард тенге. Телеканал заявляет, что часть денег вернуть удалось, но огромная сумма накоплений казахстанцев на старость может быть потеряна безвозвратно.
"На сегодняшний день имеется задолженность по 21 компании на сумму 40 миллиардов тенге. В отношении двух эмитентов проводятся реабилитационные процедуры. Это компании "Имсталькон" и "Казахстан кагазы". По 13 эмитентам вынесены судебные решения, и исполнительное производство проводится. Пять эмитентов, как я говорила, потерпели банкротство, идет процедура банкротства. По одному эмитенту ведется работа по досудебному урегулированию", - добавила председатель правления ЕНПФ.
По данным телеканала, 12 месяцев существования фонда обходятся сейчас будущим пенсионерам в 30 миллиардов тенге. Кроме того, что ЕНПФ забирает себе 5,25 процента от инвестиционного дохода, также вознаграждает себя в размере 0,0225 процента с суммы пенсионных активов. Это повторяется каждый месяц. Источник: КТК