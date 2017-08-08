Сейчас на сайте
2554
объявлений
  • Продам Станок для правки дисков за 300 000 тенге
  • Продам Диск стальной за 4 000 тенге
  • Продам Погрузчик Shantui за 1 650 000 тенге
  • Продам Шины за 50 000 тенге
  • Двигатель "жрет" масло?
  • Продам Резину зимнюю за 60 000 тенге
  • Ремонт квартир и офисов
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 08 Августа
+34...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.67 KZT
  • €1 = 391.34 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

ЕНПФ вернет исчезнувшие со счетов деньги через 15 лет - ТВ

Просмотров:231 Опубликовано: Сегодня, 09:15
ЕНПФ вернет исчезнувшие со счетов деньги через 15 лет - ТВ
Фото Tengrinews.kz©
71 миллиард тенге пенсионных накоплений казахстанцев окажется на счетах вкладчиков в 2032 году. Руководство ЕНПФ рассказало, каким способом будет возвращать огромную сумму, "зависшую" в Международном банке Азербайджана. Но при этом сохраняется риск потери еще 40 миллиардов тенге, которые инвестировали в ценные бумаги других разоряющихся компаний, сообщает КТК.

Однако, как отмечает телеканал, руководитель ЕНПФ Нурбуби Наурызбаева об итогах работы фонда сегодня рассказывала на позитивной ноте. Доходность за первое полугодие составила почти 206 миллиардов тенге.

Напомним, Казахстан три года назад вложил 250 миллионов долларов в ценные бумаги разваливающегося Международного банка Азербайджана. Председатель ЕНПФ рассказала, что уже к концу сентября этого года все будет ясно. "Была одобрена опция, которую ранее выбрал Национальный банк, то есть обмен облигаций Международного банка Азербайджана на суверенные облигации правительства Азербайджана по номиналу. Срок обращения данных бумаг - 15 лет. Доходность - 3,5 процента в валюте, то есть в долларах", - сказала Наурызбаева.

Отмечается, что ждать возврата пенсионных денег из Азербайджана придется до 2032 года. Хотя изначально планировалось, что ЕНПФ получит их в 2024 и с вознаграждением больше восьми процентов. Кроме того, стало известно, что при объединении частных фондов в ЕНПФ, в портфеле оказались проблемные долги 32 компаний на сумму в 161 миллиард тенге. Телеканал заявляет, что часть денег вернуть удалось, но огромная сумма накоплений казахстанцев на старость может быть потеряна безвозвратно.

"На сегодняшний день имеется задолженность по 21 компании на сумму 40 миллиардов тенге. В отношении двух эмитентов проводятся реабилитационные процедуры. Это компании "Имсталькон" и "Казахстан кагазы". По 13 эмитентам вынесены судебные решения, и исполнительное производство проводится. Пять эмитентов, как я говорила, потерпели банкротство, идет процедура банкротства. По одному эмитенту ведется работа по досудебному урегулированию", - добавила председатель правления ЕНПФ.

По данным телеканала, 12 месяцев существования фонда обходятся сейчас будущим пенсионерам в 30 миллиардов тенге. Кроме того, что ЕНПФ забирает себе 5,25 процента от инвестиционного дохода, также вознаграждает себя в размере 0,0225 процента с суммы пенсионных активов. Это повторяется каждый месяц. Источник: КТК
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.


Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
шаман (Посетители) Сегодня, 10:39
Цитата: Швейк
Двадцать лет - не малый срок и ты за двадцать лет поймёшь
Что такое тьма и, что такое свет
Через двадцать лет забудут люди что такое ложь,
Если только с ними, что- то будет через двадцать лет,
Если, что- то будет через двадцать лет (с)


Швейк,
вопрос -будет ли через 15 лет сам ЕНПФ

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 10:20
шаман,
Двадцать лет - не малый срок и ты за двадцать лет поймёшь
Что такое тьма и, что такое свет
Через двадцать лет забудут люди что такое ложь,
Если только с ними, что- то будет через двадцать лет,
Если, что- то будет через двадцать лет (с) boyan
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 шаман (Посетители) Сегодня, 10:13
скажете кто из нас через 15 лет вспомнит что ЕНПФ должно будет вернуть деньги?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 mer (Посетители) Сегодня, 10:03
Я так понял,огромные суммы денег государство спионерило у населения,образовав структуры со штатом,на данный момент эта масса людей живёт без бедно на наши финансы,при этом даже не задумываясь о том,что они обесцениваются,им поколено на это,т.к. они живут припеваючи сегодня,и на будующее наше и ваше им ********. Беспридел со строны государства.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
serjqc (Посетители) Сегодня, 09:51
Цитата: Mestnyi
при официальной инфляции в РК 7,5-8% в год, при доходности 3,5% годовых

доллар и инфляция у нас не совместимы
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:45
Эх, как бы дожить бы
До этой женитьбы... (с) boyan crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:34
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.


Другими словами при официальной инфляции в РК 7,5-8% в год, при доходности 3,5% годовых,
через 15 лет эти фантики обесценятся где то в 1,5-2 раза...
Как всегда молодцы! Успешно переговоры провели!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orange (Посетители) Сегодня, 09:21
как понять просто так исчез деньги????дурят народа
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика