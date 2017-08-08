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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"За понты нет наказания" - Тоты Амирова о видео со "свадебным вертолетом"

Просмотров:157 Опубликовано: Сегодня, 09:57
"За понты нет наказания" - Тоты Амирова о видео со "свадебным вертолетом"
Кадры из видео
Первая женщина-пилот Казахстана и руководитель управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова прокомментировала свадебный кортеж с вертолетом в ЮКО, передает корреспондент Tengrinews.kz. Она отметила, что вертолет может летать достаточно низко, до 10 метров над препятствиями, если это не населенный пункт и не горная местность. Свое мнение по этому случаю Амирова написала на своей странице в Facebook.

"Много возмущений недавно было насчет летевшего вертолета над трассой. Вертолет может летать достаточно низко, до 10 метров над препятствиями, если это не населенный пункт и не горная местность. Создает шум и отвлекает, согласна, но за это не наказывают. За понты тоже нет наказания. Если честно заработал, то как распоряжаться деньгами - это воля каждого", - написала она.



Амирова отметила, что во многих странах есть "воздушные услуги" на вертолетах и в Казахстане их тоже нужно развивать.

"В Нью-Йорке и Дубае за 150 долларов могут покатать над небоскребами. Если соблюдены все правила безопасности полетов, если техника исправна и летчики имеют все допуски, то почему бы не предоставлять такие услуги?" - считает она.

Ранее сообщалось о том, что полицейские ЮКО оштрафовали водителей из кортежа за нарушения ПДД и направили в компетентные органы информацию для проверки правомерности действий летчика вертолета.

Видеоролик появился в соцсетях на прошлой неделе и наделал немало шума. По данным очевидцев, элитный кортеж двигался по трассе Шымкент - Ташкент. Судя по видео, в кортеже участвовали вертолет и несколько дорогостоящих автомобилей, в том числе Bentley, Lexus и Land Cruiser.

Позже организаторы полета объяснили, что вертолет со свадебным кортежем был арендован на полчаса за 275 тысяч тенге 2 августа. По словам руководителя авиационного департамента одной из нефтяных компаний Куаныша Мусаева, полеты выполнялись за пределами Шымкента в районе трассы Западная Европа - Западный Китай. Мусаев пояснил, что его фирма такие услуги начала предоставлять недавно с целью получения дополнительной прибыли. Он заявил, что пилот пролетел на безопасной высоте в десять метров согласно правилам выполнения полетов.

На борту находились жених с невестой и еще четыре гостя.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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0dyssey (Посетители) Сегодня, 10:43
какие еще кредиты))))
 
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  • Юрий Спассков
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:24
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Чет я сомневаюсь в честности "заработанного" вот таких мажоров.
Короче кредит молодожены взяли, чтобы погонять на вертолете...
 
 

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