Сагинтаев вице-министру МСХ: Кого попало берете на работу

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев раскритиковал работу первого вице-министра сельского хозяйства Кайрата Айтуганова, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Вопрос премьер-министра касался низкой реализации программы продуктивной занятости в регионах. По сообщению Айтуганова, в пяти областях программа реализована более чем на 60 процентов. Когда Сагинтаев озвучил свой вопрос, Айтуганов уже шел на свое место, после прочтения доклада.



"Кайрат Капарович, я вам задаю вопрос, а вы по залу гуляете. Ну, теперь сидя отвечайте", - посетовал премьер-министр.



Кайрат Айтуганов сообщил, что деньги на реализацию программы получены только в мае, однако этот ответ не удовлетворил премьер-министра.



"Я не спрашиваю, когда вы деньги получили. Я спрашиваю, в чем причина? Начиная от Жамбылской области - 47 процентов, и заканчивая Мангистауской - ноль. В чем причина? Вы разбирались?", - перебил вице-министра Сагинтаев.



Как оказалось, в Мангистауской области нет аграрно-кредитных филиалов, поэтому предприниматели кредитуются в Атырау.



"Не легче ли было командировать людей туда из Астаны, чем с Мангистау гонять всех в Атырау? Это же просто невозможно. Нерационально распределяете людей", - отметил премьер-министр.



"По востоку были проблемы по освоению, мы поменяли директора и замдиректора, там именно с нашей стороны менеджмент плохо работал. Мы их уволили и сегодня уже работает заместитель председателя и начальник кредитного отдела. Мы мобилизуемся. По Акмолинской области проблем не будет. В Северном Казахстане мы тоже приняли решение, там новый директор АКК (Агро-кредитная корпорация - прим.автора) работает", - доложил Айтуганов.



"То есть ваши кадры подобраны не те, которые готовы исполнять обязанности в том объеме, который мы от них требуем? Это плохо, что кого попало берете на работу", - посетовал Бакытжан Сагинтаев и поручил оперативно разобраться в вопросе.