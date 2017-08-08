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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге

Просмотров:474 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге
Фото с сайта tengrinews.kz
Министр национальной экономики Тимур Сулейменов объяснил резкое падение курса тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Если наблюдать реакцию российского рубля, она была достаточно спокойной. Как вы знаете, законодательный процесс в США примерно такой же как у нас - сначала принимает палата представителей, затем сенат, затем подписывает глава государства. И, в принципе, наши рынки отреагировали на последнее - на подпись президента Трампа. В это время российский рынок уже знал о том, что приняла палата представителей, принял сенат, они понимали примерно, что Трамп, скорее всего, подпишет этот закон и этот эффект был отыгран", - рассказал министр.

"Поэтому рубль изменился в тот день примерно на один рубль, а у нас скачок был в два раза больше - примерно 10-11 тенге. На мой взгляд, это просто позднее реагирование, реагирование на последнее звено в цепочке принятия решений. Как сейчас видите, ситуация стабилизировалась. А фундаментально макроэкономически ничего не произошло. Поэтому не надо сгущать краски, все у нас хорошо. У нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы, это то, что на нас влияет наибольшим образом", - заверил Тимур Сулейменов.

Напомним, 28 июля стало известно, что курс тенге не стал укрепляться вслед за нефтью и сохранился на уровне 326,48 тенге за доллар. 31 июля средневзвешенный курс нацвалюты по отношению к доллару составил 328,07 тенге, ослабев сразу на 1,33 тенге. 1 августа курс нацвалюты по отношению к доллару составил 330,43 тенге, а уже 2 августа обменники начали продавать доллар по 339 тенге, а позже по 343 тенге. Однако затем национальная валюта начала укрепляться.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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alisher91 (Посетители) Сегодня, 16:05
все у нас хорошо. У нас отличные показатели по полугодию, у нас хорошая нефть, хорошие металлы

И вообще жизнь у нас замечательная!!! burumburum
 
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Ascona (Посетители) Сегодня, 14:30
Был вброс дезинформации во всех ресурсах в инете о скачке доллара. Народ повелся на эту очевидную спекуляцию и помчался в обменники скупать баксы. А банки как всегда поимели народ.
 
 

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