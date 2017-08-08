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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанцы украли из корейского павильона ЭКСПО в Астане порядка 20 планшетов

Просмотров:422 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Казахстанцы украли из корейского павильона ЭКСПО в Астане порядка 20 планшетов
.
Эти планшеты посетителям выдают специально. С их помощью гости изучают экспозицию. После чего должны вернуть гаджет хозяевам павильона. Однако этого не происходит, передает ИА «NewTimes.kz».

Об этом агентству рассказал волонтер на правах анонимности. Собеседник свободно владеет корейским языком, потому понимает, что хозяева павильона обсуждают между собой.

«Организаторы в шоке от нас. В один раз локацию могут посетить до 50 человек. Но наши люди этого не понимают, пытаются залезть в очередь. Они не понимают: чем больше людей зайдет, тем теснее им будет. Они идут большой толпой, перешагивая через стойки ограждения с лентой. Организаторы между собой считают казахстанцев, мягко говоря, непонятливыми», — сказал собеседник.

Он признался, что разделяет возмущение представителей корейского павильона, поскольку и сам регулярно испытывает неловкость из-за поведения соотечественников. В частности, в случаях, когда хозяева локации недосчитываются планшетов.

«Когда посетители заходят в последнюю комнату, им раздают планшеты. С их помощью гости изучают комнату. Но эти планшеты нужно возвращать на выходе. А наши думают, что их дарят им. И не возвращают устройства. За два месяца пропало около 20 планшетов. Мне лично было очень стыдно. Если планшет Samsung дают корейцы, это не значит, что его надо забирать», — заключил молодой человек.

В выставочном павильоне Южной Кореи факт кражи планшетов подтвердили и даже пообещали расширенный комментарий. С тех пор прошло более четырех часов. И мы все еще надеемся и верим.
Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 7 )

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  • Жара
  • Mishanya1985
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:21
Цитата: Швейк
Надо было вынести весь павильон оптом

Думаю, там на гастролях сейчас щипачи со всей страны. Съехались трассу погонять. Планшеты- мелочь, которую прихватывают обычные лохи посетители. blind
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Лесник
  • Мустафа
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 15:12
https://www.nur.kz/1580842-v-koreyskom-pavilone-oprovergli-kra.html
Эт недостоверная инфа. Просто нечего было про эт ехпо писать, а так сразу две статьи
 
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  • Лесник
 Жара (Посетители) Сегодня, 15:12
Цитата: Лесник
20 планшетов? Позор!!! Позор казахстанским жуликам

Так их там всего было 20 lol упёрли всё.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Жара
  • Лесник
  • RRR
  • Mishanya1985
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:02
Лесник,
шаман,
Да чего там на мелочи было размениваться. Надо было вынести весь павильон оптом crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Швейк
  • Жара
  • Лесник
  • RRR
  • Mishanya1985
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:35
Цитата: Лесник
20 планшетов? Позор!!! Позор казахстанским жуликам!

типа теряют хватку могли бы и больше?

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • Жара
  • RRR
 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:04
20 планшетов? Позор!!! Позор казахстанским жуликам! crazy
 
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  • Kirilka
  • кукла
  • alixah
  • Жара
  • RRR
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:31
Надо было корейцев сначала на экскурсию на нашу почту сводить. Там бы им продемонстрировали высокотехнологичный девайс - шариковая ручка на шнуре. И все, дальше бы гости обо всем догадались сами lol
 
 

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