Казахстанцы украли из корейского павильона ЭКСПО в Астане порядка 20 планшетов

Эти планшеты посетителям выдают специально. С их помощью гости изучают экспозицию. После чего должны вернуть гаджет хозяевам павильона. Однако этого не происходит, передает ИА «NewTimes.kz».



Об этом агентству рассказал волонтер на правах анонимности. Собеседник свободно владеет корейским языком, потому понимает, что хозяева павильона обсуждают между собой.



«Организаторы в шоке от нас. В один раз локацию могут посетить до 50 человек. Но наши люди этого не понимают, пытаются залезть в очередь. Они не понимают: чем больше людей зайдет, тем теснее им будет. Они идут большой толпой, перешагивая через стойки ограждения с лентой. Организаторы между собой считают казахстанцев, мягко говоря, непонятливыми», — сказал собеседник.



Он признался, что разделяет возмущение представителей корейского павильона, поскольку и сам регулярно испытывает неловкость из-за поведения соотечественников. В частности, в случаях, когда хозяева локации недосчитываются планшетов.



«Когда посетители заходят в последнюю комнату, им раздают планшеты. С их помощью гости изучают комнату. Но эти планшеты нужно возвращать на выходе. А наши думают, что их дарят им. И не возвращают устройства. За два месяца пропало около 20 планшетов. Мне лично было очень стыдно. Если планшет Samsung дают корейцы, это не значит, что его надо забирать», — заключил молодой человек.



В выставочном павильоне Южной Кореи факт кражи планшетов подтвердили и даже пообещали расширенный комментарий. С тех пор прошло более четырех часов. И мы все еще надеемся и верим.