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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Антироссийские санкции вызвали обеспокоенность в Минэнерго Казахстана

Просмотров:224 Опубликовано: Сегодня, 14:07
Антироссийские санкции вызвали обеспокоенность в Минэнерго Казахстана
Фотоколлаж Tengrinews.kz
Введение санкций США, направленных на топливно-энергетический сектор России, вызывает обеспокоенность в Министерстве энергетики Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал документ, в соответствии с которым под действие американских санкций подпадают проекты в области нефтегазового и банковского сектора, в которых доля участия российских компаний составляет 33 и более процентов.

"Сложившаяся ситуация вызывает у Министерства энергетики РК обеспокоенность, так как РФ и США являются участниками крупных проектов нефтегазового сектора Казахстана. В этой связи во избежание негативных последствий казахстанской стороной проводятся переговоры с зарубежными контрпартнерами", - комментируют санкции в Министерстве энергетики Казахстана.

В настоящий момент в ведомстве изучают, есть ли угрозы от введения антироссийских санкций для проектов "КазМунайГаза", реализуемых в российском секторе Каспийского моря.

Также Министерство энергетики Казахстана проводит консультации с партнерами по Карачаганакскому проекту, откуда основной объем добываемого газа идет на Оренбургский ГПЗ.

"В целом считаем, что санкции не затрагивают Карачаганакский проект. Что касается поставки газа на ОГПЗ, мы проводим консультации с нашими партнерами по проекту. На данный момент полагаем, что санкции не повлияют на операционную деятельность проекта", - дали оценку в Минэнерго РК.

При этом в ведомстве видят угрозы планам по расширению Каспийского трубопроводного консорциума.

"Санкции США, введенные против Российской Федерации, возможно, могут коснуться только новых проектов по добыче нефти на глубоководных месторождениях, в Арктике и добыче сланцевой нефти. До августа они касались проектов в пределах России, теперь могут коснуться и зарубежных проектов с 33-процентным и более участием, подпадающих под санкции лиц и фирм. Нами оценивается вероятность негативного влияния введенных санкций на планы по расширению Каспийского трубопроводного консорциума, где акционером является также российская сторона", - отметили в Министерстве энергетики РК.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 15:31
Антироссийские санкции вызвали обеспокоенность в Минэнерго Казахстана

За обеспокоенностью прячется безразличие..
 
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  • Лесник
 Жара (Посетители) Сегодня, 15:07
Знаем за что боятся и опасаются lol за money свои в жмеринских банках вот засуетились. rofl
 
 

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