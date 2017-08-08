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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько потратят на переселение казахстанцев в северные регионы

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 15:03
Сколько потратят на переселение казахстанцев в северные регионы
Фотоколлаж Tengrinews.kz
С 2018 по 2022 год государство поддержит переезд 59 тысяч семей из южных регионов в северные. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты Биржан Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Нурымбетова, на реализацию программы трудовой мобильности на 2017 год выделено 710 миллионов тенге.

"Эти деньги охватывают всего лишь переселение 288 семей, потому что у нас по стране установлены квоты для внутреннего переселения семей в четыре северных региона. Сумма включает материальную помощь и субсидии на их переезд. Это 35 МРП на каждого члена семьи, или по 79,4 тысячи тенге. Второе, это субсидии на возмещение их расходов на аренду жилья в течение одного года, которая на каждую семью составляет от 34 до 68 тысяч тенге в зависимости от населенного пункта, село или город и количества семей", - пояснил Биржан Нурымбетов.

По его словам, если тенденция к снижению населения на севере сохранится, то к 2022 году в четырех северных областях численность экономически активного населения уменьшится на 167 тысяч человек.

"Мы сегодня предложили инструменты дополнительно к тем субсидиям, которые есть, и прорабатываем вопросы по финансированию. Сегодня премьер-министр поручил, чтобы предложения были рассмотрены. Наши планы амбициозны. Совместно с регионами подсчитали и планируем, что в период с 2018 по 2022 год мы из южных регионов поможем переселиться 59 тысячам семей", - заявил вице-министр.

Напомним, всего в Казахстане определены семь регионов, куда будут переселены трудовые мигранты из южных областей страны и оралманы. Это четыре северных: Акмолинская, Павлодарская, Костанайская и Северо-Казахстанская, а также Восточно-Казахстанская, Атырауская и Западно-Казахстанская области. Туда будут направлены трудовые мигранты из Южно-Казахстанской, Алматинской, Мангистауской и Жамбылской областей.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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aktau666 (Посетители) Сегодня, 15:58
Они все сюда валят, а их обратно туда! понятно что это за политика!!! но за такие гроши никто туда не поедет!
 
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  • Ирон
  • Mestnyi
 Тихо (Посетители) Сегодня, 15:44
Цитата: Лесник
Кто поедет туда, где безработица и холод?

Оттуда как раз и валят,кто к нам кто в Россию и в другие братские и не очень братские республики бывшего союза. Север оголяется и поздно спохватились уже поздно люди валят.

Цитата: Лесник
Очередной распил республиканского масштаба.

Само собой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Тихо
  • Ирон
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:34
Очередной распил республиканского масштаба. Кто поедет туда, где безработица и холод? Северяне, кстати, уже сюда прут полным ходом. boyan
 
 

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