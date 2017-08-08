Неоднозначное поведение врача-офтальмолога в алматинской поликлинике сняли на видео

Посетитель городской поликлиники № 13 в Алматы заподозрил врача в том, что тот находится в алкогольном опьянении на рабочем месте. Мужчина зашел в кабинет с включенной камерой и снял происходящее на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как рассказал очевидец, 7 августа он пришел в больницу с детьми. Врач-офтальмолог должен был начать прием с 17.00, но пришел на работу с более чем получасовым опозданием."Я его еще в коридоре увидел. Зашел в кабинет, попросил его закрыть больничный и стал снимать. На видео видно, в каком он состоянии. Люди, которые в очереди сидели, сказали, что он частенько таким бывает. Мы и сами видели его в прошлый раз, но тогда был трезвее. И врачи в курсе, и пациенты об этом враче", - рассказал автор видео.В поликлинике сообщили, что информация об инциденте уже дошла до руководства. Начата служебная проверка, по результатам которой будут приняты меры вплоть до увольнения."Утром сегодня мне регистратор сказала, что такое событие неприятное было. Мы в курсе и будем принимать административные меры. Офтальмолог работает в поликлинике более пяти лет и считается хорошим специалистом. При этом он работает один, на полставки. У него есть еще другое место работы. В городе дефицит таких специалистов. Жалоб на него до это написано не было", - сказал руководитель службы поддержки пациентов и внутреннего аудита, врач-эксперт городской поликлиники № 13 Михаил Саяпин.