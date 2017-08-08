Мужчина с сигаретой пытался потушить горящий БелАЗ в Костанайской области

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Видео горящего в Костанайской области БелАЗа появилось в Сети, передает Tengrinews.kz.На опубликованном в YouTube ролике видно, как мужчина с сигаретой держит пожарный рукав перед горящим самосвалом. Воды для тушения огня не оказывается.В ТОО "Евразийская Группа" прокомментировали видео с возгоранием многотонного автосамосвала. Как сообщили корреспонденту в Департаменте по корпоративным коммуникациям компании, инцидент произошел 31 июля 2017 года в 17.50."При движении груженого автосамосвала БелАЗ-75131 на горизонте +172м в Качарском карьере АО "ССГПО" водитель услышал хлопок в районе заднего моста. Совершив аварийную остановку и произведя осмотр автомобиля, сотрудник обнаружил возгорание в трубе заднего моста, после чего приступил к ликвидации очага возгорания. Водитель проезжавшего рядом автосамосвала Hitachi также произвел остановку и сообщил о возгорании бригадиру основного производства по радиосвязи, после чего начал оказывать помощь в тушении пожара", - сообщили в компании.Уточняется, что в 18.00 на место происшествия прибыла противопожарная служба и приступила к тушению пожара. В 18.30 пожар был полностью локализован. Пострадавших нет.Предприятием создана специальная комиссия, которая проводит расследование происшествия.