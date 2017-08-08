Треть валюты покупается для вывода денег за рубеж - Нацбанк РК

Порядка 30 процентов от месячного объема приобретения валюты крупными клиентами банков в Казахстане покупают для того, чтобы перевести деньги на счет в иностранном банке или оказать "безвозмездную помощь" нерезидентам страны. Об этом в ходе пресс-конференции в Алматы сообщила директор Департамента платежного баланса и валютного регулирования НБ РК Айгуль Буранбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По ее словам, в категорию крупных клиентов попадают юрлица, приобретающие в месяц более 10 миллиардов тенге. Зачастую средства ими приобретаются для платежей по контрактам, обслуживания займов.



"Но есть позиции, когда не предоставляется контракт с нерезидентом, а просто резидент покупает валюту на собственные нужны, не имея возможности указать цели. Порядка 30 процентов валюты покупается для того, чтобы перевести деньги на счет в иностранном банке или оказать "безвозмездную помощь нерезидентам и так далее", - сказала она.



По ее словам, сейчас такие действия не запрещены.



"Но мы хотели бы поставить их под контроль и ограничить. Это касается тех операций, которые не связаны с обслуживанием обязательств в иностранной валюте. К примеру, вывод капитала на счета за рубежом, на свои счета. Или оказание "безвозмездной помощи" нерезиденту - очень большие суммы выводятся. Несмотря на то, что в стране кризис, казахстанские резиденты активно помогают своим зарубежным коллегам", - сказала Буранбаева.



Для борьбы с выводом капитала за рубеж планируется принять поправки в законодательство в рамках проекта закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Так, вводится новый инструмент контроля - учетная регистрация.



"Нам нужен будет валютный договор, дополнительная информация о характере обслуживания обязательств, о том, насколько долгосрочные обязательства. Мы расширяем охват, но мы при этом упрощаем процедуру. Уведомление будет в виде отчетности и в виде информации о крупных платежах, которые будут проходить через банки. Основная информация для уведомления будет формироваться на этапе платежа", - сказала она.



Помимо этого, особое внимание будет уделяться нескольким видам подозрительных сделок.



"Например, финансовый заем резиденту, но деньги в Казахстан никогда не приходят, но потом начинаются большие погашения таких займов. Или когда предоставляется большой кредит нерезиденту, но условия соглашения предусматривают, что погашение займа будет осуществляться не в Казахстане, а где-то за границей. Еще одна сделка, когда заключается экспортный контракт и говорится, что расчет будет сделан через 3-4 года. Никто из предпринимателей так не работает, чтобы 2-3 года не получать возмещения за оказанные услуги, поставленные товары. Или выделение финансового займа нерезиденту без уплаты вознаграждения на долгий срок", - сказала она.



Представитель Нацбанка отметила, что по таким сделкам будут внедрены дополнительные требования по валютному контролю.



"Резидент, который является участником такой сделки, должен будет дать банку разрешение на раскрытие всей информации по ней в правоохранительные органы. Предполагаем, что по этой сделке отчетность будет более полной и будет более внимательно рассматриваться эта процедура. Но не будет ограничений на проведение самой валютной операции", - резюмировала Буранбаева.