Землетрясение в Китае: обрушился отель с двумя тысячами постояльцев

В китайской провинции Сычуань произошло мощное землетрясение. По данным СМИ, погибли пять человек, около сотни туристов могут оставаться под завалами, сообщает РИА Новости.



Землетрясение магнитудой 6,5 баллов произошло в 21.19 по местному времени в уезде Цзючжайгоу в Нгава-Тибетско-Цянском автономном округе провинции Сычуань. Позже Китайский сейсмологический центр уточнил, что магнитуда землетрясения составила семь баллов. После этого было зафиксировано более 100 афтершоков.



По данным СМИ, жертвами землетрясения стали пять человек, пострадали 88. Как сообщили в национальной комиссии КНР по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, повреждены свыше 20 тысяч домов. "По предварительным данным, землетрясение могло нанести серьезный ущерб 24 тысячам домов, жертвами могли стать сотни людей, тысячи пострадать", - говорится в заявлении ведомства.



Между тем, как сообщили в пожарном отделении провинции, отель, в котором находились около двух тысяч человек, частично обрушился после землетрясения. Сотрудникам пожарной и спасательной служб удалось вывести около 500 человек на парковку. Доступ к гостинице затруднен из-за того, что она расположена в гористой местности, и после землетрясения дорога местами завалена камнями.



Еще около 100 туристов могут находиться под завалами в районе Национального парка Цзючжайгоу.