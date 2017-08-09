В Минздраве РК высказались относительно вируса Коксаки в Турции

Информации о завозе вируса Коксаки в Казахстан нет. Об этом сообщила вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Что касается вируса Коксаки, у нас Комитет охраны общественного здоровья осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор инфекций, которые циркулируют как вне страны, так и внутри страны. Соответственно, на этапе въезда туристов, мигрантов в страну осуществляются так называемые надзорные мероприятия для выявления инфекции. Информации о завозе вируса Коксаки в Казахстан на данный момент нет", - заявила Ляззат Актаева на пресс-конференции в здании правительства.



Напомним, по данным РИА Новости, Роспотребнадзор открыл электронную горячую линию в связи с возможной вспышкой энтеровирусной инфекции на курортах Турции. Ряд СМИ сообщает об отказах российских туристов от поездок в Турцию. В то же время турецкие власти опровергли распространение вируса Коксаки среди туристов.



Вирус Коксаки относится к возбудителям детских инфекций. Преимущественно проявляется нарушением работы кишечника, диареей, общей интоксикацией и характерной сыпью. Течение инфекционного процесса в целом благоприятное, но бывают случаи развития осложнений.