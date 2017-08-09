В Минздраве придумали, как бригадам скорой помощи не опаздывать на вызов к пациенту

В Министерстве здравоохранения рассказали о принимаемых мера для сокращения времени пребывания карет 103.

Вице-министр здравоохранения Лязат Актаева на пресс-конференции в Правительстве рассказала, что предпринимают в ведомстве для улучшения работы станций скорой помощи.



"Подписан приказ министра по правилам оказания скорой помощи. Анализ показал, когда машины выезжают к пациентам с хроническими заболеваниями, то могут опоздать к пациентам, у которых возникает непосредственно угроза для жизни. Поэтому есть теперь четыре категории вызовов. Три категории имеют потенциальные и непосредственные угрозы для жизни и здоровья, они остаются в диспетчерской скорой помощи, выезжать будут машины скорой помощи. Четвёртая категория вызовов – к хроническим больным. Это те, которые наблюдаются у врачей. Их вызов будет переадресовываться в центры неотложной медицинской помощи, то есть при поликлиниках центры неотложной помощи 24 часа в сутки будут принимать вызовы", – сообщила Лязат Актаева.



По её словам, такая мера обеспечивает территориальную доступность к пациенту, ведь поликлиники ближе находятся и специалисты будут быстрее добираться к хроническим больным. Таким образом специалисты скорой помощи смогут сосредоточиться именно на вызовах с первого по третьи категории.



"Далее в правилах прописана обязательность обучения фельдшеров и врачей скорой помощи международным стандартам неотложной медпомощи. Кроме этого, в нормативе описано, что скорая помощь районных больниц интегрированы со скорой помощью области, соответственно, выстроена одна служба, идёт оснащение GPS-навигаторами. Это позволит проводить мониторинг, быстро обеспечивать доезд. Далее также в приказе проговорили про приёмный покой", – уточнила она.



Лязат Актаева отметила, что министерство здравоохранения вводит новую специальность – врач неотложной медицинской помощи.



"Если раньше такие врачи через подготовку приходили, то теперь будут обучаться через резидентуру. Они будут работать именно на уровне приёмного покоя многопрофильного стационара и осуществлять так называемую сортировку. Тот пациент, по которому видно, что он нуждается в экстренной помощи в первую очередь, она будет ему оказываться. То, что описано в приказе, мы считаем позволит обеспечить качественную скорую неотложную медицинскую помощь", – говорит она.