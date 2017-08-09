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Видео из люксового вагона: Названа цена поездки в "гостинице на колесах"

Просмотров:237 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Видео из люксового вагона: Названа цена поездки в "гостинице на колесах"
Кадры из видео
Набирающее популярность в Сети видео из люксового вагона в казахстанском поезде объяснили в компании перевозчика, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как удалось выяснить корреспонденту, подобные вагоны сдаются в аренду компанией "Туран Экспресс".

"Это вагон 70004. Коммерческий вагон компании "Туран Экспресс". Эти вагоны сдаются в аренду - куда хочешь, туда и ездишь. На Байконур можно ездить, по Шелковому пути. Сейчас он ездит на Алаколь", - рассказал генеральный директор компании Роман Ботабеков.



Он уточнил, что в компании на данный момент есть два таких специальных вагона.

"Мы его модернизировали на заводе в Алматы, сделали из него гостиницу на колесах. Это такой специальный вагон, внутри есть зал, кинотеатр, душевая, свой обученный проводник, официантка, короче говоря, вагон повышенной комфортности", - сообщил директор компании.

"Раньше это был "Кунаевский" вагон, потом мы продлили ему срок службы, модернизировали, сделали капитальный ремонт. Очень давно в этом вагоне ездил Динмухамед Кунаев. Это был служебный вагон", - дополнил он.

По его словам, данные вагоны пользуются спросом.

"Я занимаюсь туризмом. Эта повышенная комфортность сделана для туристов. Спрос есть, особенно на Алаколь или на EXPO. Часто берут семьи, в вагон до 10 человек вмещается", - отметил Роман Ботабеков.

Как сообщил директор компании, цена аренды этого вагона зависит от количества пассажиров и расстояния пути.

"Он стоит как СВ вагон. Билеты покупать нужно в компании. Берете цену СВ и умножаете на количество людей. Иногда бывает 5 человек, иногда 10. Аренда обходится где то в районе 100-130 тысяч за вагон на тысячу километров", - пояснил Роман Ботабеков.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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ddd888 (Посетители) Сегодня, 11:47
Мангышлак-Актобе, это шедевральный поезд. Мало того вагонам хана, так ещё и расписание, слов нет.
 
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aktau666 (Посетители) Сегодня, 11:41
Ездила недавно в Астану, да билеты трудно нашлись, но нашлись!!! 14 тыс туда, 15 тыс обратно в купе, сказали новый вагон, когда подошла к своему вагону я просто была в ужасе что такие вагоны еще есть, это была полная жесть))) без кондиционера в такую жару пришлось ехать, не стыдно? товарищ КТЖ? во время экспо пускать в столицу такие вагоны? которые еще в наследство от СССР достались?
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:22
Мангышлак - Атырау это адский вагон )))
 
 

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