Потасовку полицейского с тремя мужчинами в Кызылординской области объяснили в ДВД

Причину потасовки полицейского с тремя мужчинами установили в органах внутренних дел Кызылординской области. Как сообщается в ответе ДВД региона на официальный запрос Tengrinews.kz, происшествие имело место 3 августа в районе 23.00.
"Гражданин, запечатленный на видео, находившись в состоянии алкогольного опьянения, пинал ногой дверь стационарного пункта полиции, расположенного на центральной площади, оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, оказывал неповиновение при попытке пресечь нарушение общественного порядка", - рассказали в ДВД Кызылординской области.
По результатам проведенной служебной проверки установлено, что сотрудник полиции применил физическую силу, действуя в соответствии с частью 1 статьи 60 закона РК "О правоохранительной службе", чтобы успокоить правонарушителя.
Кроме того, в ДВД заявили, что мужчина, по отношению к которому полицейский применил силу, не имел явных признаков инвалидности. В ответе поясняется, что в соответствии с правилами применять специальные средства и приемы борьбы запрещается в отношении лиц с явными признаками инвалидности.
"Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. 3 августа правонарушитель доставлен в органы внутренних дел, приняты меры административного воздействий по статье 440 Кодекса РК об административных правонарушениях. По данному факт проводится служебное расследование для дачи оценки правомерности действий сотрудника полиции", - заключили в ДВД Кызылординской области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента с участием полицейских и трех мужчин рядом с отделением полиции в Кызылорде.
Запись начинается с того, что мужчина лежит на тротуаре, над ним стоит полицейский. Затем инспектор хватает за руку мужчину, но тот сопротивляется. В этот момент к ним подходит прохожий и пытается разнять их. За всем этим наблюдает второй полицейский. В конце записи к ним присоединяется третий мужчина с велосипедом и тоже пытается разнять их, а второй страж порядка отбирает у него велосипед.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.