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Потасовку полицейского с тремя мужчинами в Кызылординской области объяснили в ДВД

Просмотров:497 Опубликовано: Сегодня, 12:06
Потасовку полицейского с тремя мужчинами в Кызылординской области объяснили в ДВД
Кадры из видео
Причину потасовки полицейского с тремя мужчинами установили в органах внутренних дел Кызылординской области. Как сообщается в ответе ДВД региона на официальный запрос Tengrinews.kz, происшествие имело место 3 августа в районе 23.00.

"Гражданин, запечатленный на видео, находившись в состоянии алкогольного опьянения, пинал ногой дверь стационарного пункта полиции, расположенного на центральной площади, оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность, оказывал неповиновение при попытке пресечь нарушение общественного порядка", - рассказали в ДВД Кызылординской области.

По результатам проведенной служебной проверки установлено, что сотрудник полиции применил физическую силу, действуя в соответствии с частью 1 статьи 60 закона РК "О правоохранительной службе", чтобы успокоить правонарушителя.

Кроме того, в ДВД заявили, что мужчина, по отношению к которому полицейский применил силу, не имел явных признаков инвалидности. В ответе поясняется, что в соответствии с правилами применять специальные средства и приемы борьбы запрещается в отношении лиц с явными признаками инвалидности.

"Данный факт зарегистрирован в Книге учета информации. 3 августа правонарушитель доставлен в органы внутренних дел, приняты меры административного воздействий по статье 440 Кодекса РК об административных правонарушениях. По данному факт проводится служебное расследование для дачи оценки правомерности действий сотрудника полиции", - заключили в ДВД Кызылординской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента с участием полицейских и трех мужчин рядом с отделением полиции в Кызылорде.



Запись начинается с того, что мужчина лежит на тротуаре, над ним стоит полицейский. Затем инспектор хватает за руку мужчину, но тот сопротивляется. В этот момент к ним подходит прохожий и пытается разнять их. За всем этим наблюдает второй полицейский. В конце записи к ним присоединяется третий мужчина с велосипедом и тоже пытается разнять их, а второй страж порядка отбирает у него велосипед.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:37
Синька - зло!
 
 

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