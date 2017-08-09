Девятиклассник в СКО после удара током повис на столбе, куда он забрался для селфи

Увлечение селфи едва не стоило жизни 15-летнему подростку. Ради эффектного снимка девятиклассник из райцентра Мамлютка взобрался на высоковольтный столб с мобильным телефоном. Он и сам не заметил, в какой момент его поразило током. К счастью, он отделался только ожогами, и помощь спасателей пришла вовремя.



"Сообщение о том, что на столбе висит молодой человек, пришло в дежурную часть Мамлютского РОВД от спасателей. По словам начальника ОВД Мамлютского района Серика Альжанова, сотрудники ЧС, электрики, полицейские провели целую операцию по спасению подростка. Отключили напряжение, школьника сняли со столба и в срочном порядке госпитализировали", – прокомментировали ЧП в пресс-службе ДВД.



Этот случай закончился для любителя селфи лишь ожогами. Кстати, заветное фото на столбе в телефоне не сохранилось. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает, состояние его здоровья стабильное. Однако тенденция увлечения подростками экстремальными фотографиями вызывает тревогу.



Юноша взобрался на высоковольтный столб, чтобы сделать селфи

Юноша взобрался на высоковольтный столб, чтобы сделать селфи / Фото пресс-служба ДВД СКО



"Дети видят эффектный снимок на высотных зданиях, на фоне воды и других, казалось бы, не таящих опасности местах. Однако они не могут изначально просчитать сопутствующие факторы: порывы ветра, электрическое напряжение, обвал почвы и так далее. Взрослые должны разъяснять детям опасность селфи-мании. Во многих странах мира официально запрещено использование селфи-палок, средства массовой информации изобилуют профилактическими материалами о необходимости ограничения травмоопасным для жизни увлечением селфи-фотографиями", – говорят полицейские.



Весной видеоблогер из Казани погибла во время прямого эфира за рулём. Последние секунды перед смертью девушка снимала себя на камеру мобильного телефона. Она совершила столкновение с пассажирским автобусом. Девушка погибла на месте, пятерых пассажиров автобуса с различными травмами госпитализировали в больницу.