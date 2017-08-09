Врача-офтальмолога в Алматы уволили после видео в Сети

Врач-офтальмолог из Алматы, неоднозначное поведение которого сняли на видео, уволен с работы, передает Tengrinews.kz.В Администрации городской поликлиники № 13 Алматы подтвердили, что заснятый на видео врач-офтальмолог работал на полставки в поликлинике более пяти лет."За время работы со стороны пациентов на врача-офтальмолога не было жалоб, он являлся опытным врачом, оперирующим офтальмологом. Население поликлиники врач принимал ежедневно с 17.00 до 20.00. Ранее неадекватное поведение врача-офтальмолога во время проведения приемов не наблюдалось", - говорится в сообщении.На основании публикации администрацией поликлиники была создана комиссия, решением которой врач был освобожден от занимаемой должности с 8 августа. Заместителю главного врача и заведующей отделением специализированной помощи объявлены выговор за ослабление контроля оказания медицинской помощи и дисциплины.Напомним, посетитель городской поликлиники № 13 в Алматы заподозрил врача в том, что тот находится в алкогольном опьянении на рабочем месте. Мужчина зашел в кабинет с включенной камерой и снял происходящее на видео.