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Врача-офтальмолога в Алматы уволили после видео в Сети

Просмотров:54 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Врача-офтальмолога в Алматы уволили после видео в Сети
Кадр из видео
Врач-офтальмолог из Алматы, неоднозначное поведение которого сняли на видео, уволен с работы, передает Tengrinews.kz.

В Администрации городской поликлиники № 13 Алматы подтвердили, что заснятый на видео врач-офтальмолог работал на полставки в поликлинике более пяти лет.

"За время работы со стороны пациентов на врача-офтальмолога не было жалоб, он являлся опытным врачом, оперирующим офтальмологом. Население поликлиники врач принимал ежедневно с 17.00 до 20.00. Ранее неадекватное поведение врача-офтальмолога во время проведения приемов не наблюдалось", - говорится в сообщении.

На основании публикации администрацией поликлиники была создана комиссия, решением которой врач был освобожден от занимаемой должности с 8 августа. Заместителю главного врача и заведующей отделением специализированной помощи объявлены выговор за ослабление контроля оказания медицинской помощи и дисциплины.

Напомним, посетитель городской поликлиники № 13 в Алматы заподозрил врача в том, что тот находится в алкогольном опьянении на рабочем месте. Мужчина зашел в кабинет с включенной камерой и снял происходящее на видео.

Источник: Tengrinews.kz
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