Зарплату на 200 процентов повысят владеющим английским языком учителям в РК

В связи с поэтапным внедрением трехъязычного образования в школах Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличивает оклад учителей, преподающих на английском языке. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на официальным запрос Today.kz.



В 2017-2018 году в 33 экспериментальных школах для одаренных детей, 20 НИШ и 30 казахско-турецких лицеях республики начинают преподавание на нескольких языках. Для успешного внедрения программы были приняты меры по материальному стимулированию преподавателей, обучающих на нескольких языках.



С 1 сентября 2017 года учителям государственных организаций образования, преподающим физику, химию, биологию и информатику на английском языке, будет установлена доплата в размере 200 процентов от базового должностного оклада.

На эти цели в этом году из республиканского бюджета было выделено 864 миллиона тенге.

По прогнозам ведомства, надбавку к заработной плате получат 4 407 учителей.



"Таким образом компенсация учителям за дополнительные нагрузки должна стать стимулированием профессионального развития педагогических кадров страны, позволит достичь эффективных показателей повышения квалификации педагогов Республики Казахстан в рамках внедрения трехъязычного обучения", - сообщили в министерстве.



Также осенью 2017 года в Казахстане ожидается принятие профессионального стандарта педагога. Новые правила существенно повлияют на систему оплаты труда учителей. Такое заявление в ходе отчетной встречи с населением сделал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.



Напомним, впервые о необходимости развивать трехъязычное образование в Казахстане заявил Президент Нурсултан Назарбаев 14 декабря 2012 года. Глава государства отметил, что владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны, а русский язык является историческим преимуществом казахской нации.