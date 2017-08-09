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Зарплату на 200 процентов повысят владеющим английским языком учителям в РК

Просмотров:136 Опубликовано: Сегодня, 18:32
Зарплату на 200 процентов повысят владеющим английским языком учителям в РК
Фото: today.kz
В связи с поэтапным внедрением трехъязычного образования в школах Министерство образования и науки РК с 1 сентября 2017 года увеличивает оклад учителей, преподающих на английском языке. Об этом в ведомстве сообщили в ответ на официальным запрос Today.kz.

В 2017-2018 году в 33 экспериментальных школах для одаренных детей, 20 НИШ и 30 казахско-турецких лицеях республики начинают преподавание на нескольких языках. Для успешного внедрения программы были приняты меры по материальному стимулированию преподавателей, обучающих на нескольких языках.

С 1 сентября 2017 года учителям государственных организаций образования, преподающим физику, химию, биологию и информатику на английском языке, будет установлена доплата в размере 200 процентов от базового должностного оклада.
На эти цели в этом году из республиканского бюджета было выделено 864 миллиона тенге.
По прогнозам ведомства, надбавку к заработной плате получат 4 407 учителей.

"Таким образом компенсация учителям за дополнительные нагрузки должна стать стимулированием профессионального развития педагогических кадров страны, позволит достичь эффективных показателей повышения квалификации педагогов Республики Казахстан в рамках внедрения трехъязычного обучения", - сообщили в министерстве.

Также осенью 2017 года в Казахстане ожидается принятие профессионального стандарта педагога. Новые правила существенно повлияют на систему оплаты труда учителей. Такое заявление в ходе отчетной встречи с населением сделал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Напомним, впервые о необходимости развивать трехъязычное образование в Казахстане заявил Президент Нурсултан Назарбаев 14 декабря 2012 года. Глава государства отметил, что владение казахстанцами английским языком обеспечит качественный рывок в развитии страны, а русский язык является историческим преимуществом казахской нации.
Источник: today.kz
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Комментарии ( 2 )

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_Туман_ (Посетители) Сегодня, 19:55
Русский учите,чует моё нутро скоро понадобится. lol

Каждая революция имеет право на существование,если умеет защищаться.
 
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  • Ну Ну
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 19:44
А учитель английского языка нервно курит в сторонке скорейвсего молодые преподы английского срочно будут перепрофелироваться на самое лекгое информатику чтоб реально получать но вот почемуто за знание обоих именно государственных языков в совершенстве зарплату не поднимают ведь многие не знают Казахский или Русский)))
 
 

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